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أسعار الأسمنت اليوم الأحد 8-12-2019.. وتراجع جديد في سعر طن الأسمنت

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 06:40 م
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أسعار الاسمنت
أسعار الاسمنت
الفجر الاقتصادي
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 أسعار الأسمنت اليوم.. وتراجع جديد في سعر طن الأسمنت

تراجعت أسعار الأسمنت اليوم الأحد، ليهبط سعر طن الأسمنت ما بين 3 إلي 7 جنيهات،  وبلغ إجمالي التراجع في أسعار الأسمنت خلال شهر نوفمبر نحو 50 جنيهًا  مع استمرار حالة الركود في سوق مواد البناء خاصة مع ارتفاع أسعار الحديد،  وتتابع بوابة الفجر أسعار مواد البناء في مصر لحظة بلحظة وبصفة خاصة أسعار الحديد وأسعار الأسمنت:

 

أسعار الأسمنت المسلح

مسلح العربية للأسمنت تراجع جنيهان ليسجل 803 جنيهًا للطن

النصر من العربية للأسمنت استقر عند سعر 790  جنيهًا للطن

أسعار أسمنت المنيا أسيك  سجل سعر 800 جنيهًا للطن

أسعار أسمنت حورس سجل سعر 790 جنيهًا

أسعار أسمنت الصخرة استقر ليسجل سعر 780 جنيهًا للطن

أسعار أسمنت لافارج المخصوص تراجع 3 جنيهات ليسجل سعر  790 جنيهًا للطن

سعر أسمنت أسوان تراجع 3 جنيهات ليسجل سعر 780 جنيهًا

سعر أسمنت العسكري ترادع 7 جنيهات ليسجل سعر 773 جنيهًا

سعر أسمنت سيناء استقر ليسجل سعر 780 جنيهًا

سعر أسمنت حلوان   803 جنيهًا للطن

سعر أسمنت مصر بني سويف تراجع 3 جنيهات ليسجل سعر 805 جنيهًا للطن

سعر أسمنت السويدي استقر ليسجل سعر 805 جنيهًا للطن

سعر أسمنت المسلة  استقر ليسجل سعر 808 جنيهًا للطن

سعر أسمنت العسكري بني سويف  استقر ليسجل سعر 780 جنيهًا للطن

 

 

أسعار الأسمنت الأبيض

 

سعر سيناء ابيض عادة سجل سعر 2450 جنيهًا للطن

سعر سوبر سيناء سجل سعر 2420 جنيهًا للطن

سعر سوبر رويال سجل سعر 2375 جنيهًا للطن

سعر رويال عادة سجل سعر 2400 جنيهًا للطن

سعر الواحة الأبيض سجل سعر2400 جنيهًا للطن

 

أسعار الأسمنت مخلوط


سعر أسمنت النخيل تراجع 3 جنيهات ليسجل سعر 720 جنيهًا


سعر أسمنت العمران 888 سجل سعر 720 جنيه


سعر أسمنت الواحة  730 جنيها

 

 

أسعار الأسمنت المقاوم

سعر أسمنت أسيك سي وتر سجل سعر  840 جنيه

سعر أسمنت لافارج قاهر البحار سجل سعر 860 جنيه

السويس سي ووتر سجل سعر 830 جنيهًا

سعر السويدي المقاوم سجل سعر 855 جنيهًا للطن

 


أسعار مواد البناء خلال 2019

سيطرت التقلبات على سوق المواد البناء خلال تعاملات 2019 في ظل تعنت المشتري ومحاولة المصانع تحفيز الحركة بالأسواق لتمر أسعار الحديد خلال العام الجاري بحالة من التذبذب الكبير في سعر طن الحديد، نتيجة لتغير السعر أكثر من مرة في الشهر الواحد، حيث تراجع  بشكل قوي مطلع العام الجاري، لتتراجع بنحو ألف جنيه خلال شهر أكتوبر الماضى بعد تراجع أسعار البليت بنحو 70 دولار ليسجل متوسط سعر الطن من خام الحديد "البليت" 655 دولار، بجانب تخفيض مجلس الوزارء سعر الغاز لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 7 دولارات، ويضاف على ذلك تراجع أسعار الدولار خلال الفترة الأخيرة، ليعاود الصعود مرة أخر خلال الشهر الجاري مع ارتفاع أسعار البليت لتسجل نحو 700 دولار للطن بجانب ارتفاع سعر الخردة بنحو 100 دولار للطن، وسجلت قيمة الارتفاع منذ بداية الشهر وحتى الأن نحو 800 جنيهًا.
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