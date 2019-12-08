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نتيجة مباراة السعودية| مباراة السعودية والبحرين بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش السعودية «هدف الحمدان»

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 06:36 م
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بوابة الفجر
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يواجه منتخب السعودية KORA LIVE نظيره منتخب البحرين اليوم الأحد 8 ديسمبر ضمن منافسات الدور النهائي YALLA SHOOT من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24".

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والبحرين في كأس الخليج
وستذاع مباراة منتخب السعودية YALLA SHOOT ضد نظيره منتخب البحرين اليوم في بطولة كأس الخليج العربي على قناة "بي إن سبورتس المفتوحة" بتعليق يوسف سيف وعلى قناة "الكأس 1" بتعليق خليل البلوشي وقناة "الكأس 2" بتعليق أحمد الطيب وقناة الكويت بتعليق إبراهيم الهشال وقناة عمان بتعليق أحمد الكعبي.

موعد مباراة السعودية والبحرين بكأس الخليج العربي وملعب اللقاء
وستلعب مباراة منتخب السعودية KORA ONLINE ضد نظيره منتخب البحرين اليوم في بطولة كأس الخليج العربي في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت السعودية على استاد عبدالله بن خليفة.

كما ستلعب مباراة منتخب السعودية KORA STAR ضد نظيره منتخب البحرين اليوم في بطولة كأس الخليج العربي في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت البحرين.

بث مباشر لمباراة السعودية والبحرين بكأس الخليج
ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة منتخب السعودية ضد نظيره منتخب البحرين اليوم في بطولة كأس الخليج العربي ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة منتخب السعودية ضد نظيره منتخب البحرين اليوم في بطولة كأس الخليج العربي بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

صعود المنتخبين لنهائي كأس الخليج العربي
وتمكن منتخب السعودية KORA GOAL من الصعود للدور النهائي من بطولة كأس الخليج العربي على حساب منتخب قطر بينما تمكن منتخب البحرين من الصعود للدور النهائي على حساب منتخب العراق.

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