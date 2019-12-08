بث مباشر| YALLA saudi مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر رابط ماتش السعودية Watch Online الاسطورة PLUS

مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر في نهائي كأس الخليج 2019 ( خليجي 24 ) والتي تشهد احتفالية كبيرة في مباراة النهائي، وكان قد فاز منتخب السعودية على البحرين في الأدوار التمهيدية بنتيجة 0/2 ووصل الفريقين للنهائي تحت أنظار جماهير كرة القدم العربية في كل مكان والمتابعين للبطولة الكبيرة بطولة كأس الخليج العربي التي تضم أفضل المنتخبات التابعة لدول الخليج.





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