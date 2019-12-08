الأرصاد توضح أماكن تساقط الأمطار غدا



وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، حسبما أفاد البيان، كما تسقط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري، وتمتد إلى القاهرة، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.



أما عن حركة البحرين، فهى معتدلة على البحرين الأحمر والمتوسط، ويصل ارتفاع الموج إلى 2 متر، والرياح اتجاهها شمالي غربي.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على عدد من المحافظات على مستوى الجمهورىة:

القاهرة: 15 22

الأسكندرية: 14 21

شرم الشيخ: 18 23

الغردقة: 15 22

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا تفصيليا عن حالة الطقس ليوم الإثنين والموافق 9 ديسمبر، ولمدة 24 ساعة، حيث يسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافىء على جنوب الصعيد نهارا، بارد ليلا.