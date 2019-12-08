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بطولة أفريقيا للهوكي.. آنسات الشرقية يحصدن اللقب لأول مرة في تاريخهن

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 06:33 م
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بوابة الفجر
سمر السيد
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حقق فريق الشرقية لهوكي الآنسات، بطولة افريقيا للهوكي للأندية أبطال الدوري، لأول مرة في تاريخه بعدما تغلب على فريق جي آر إيه الغاني بهدف دون رد في المباراة النهائية والتي جمعت بينهما اليوم على ستاد هيئة قناة السويس.

استحوذت لاعبات الشرقية على معظم مجريات المباراة، وقدمن مستوى متميز خلال أشواط المباراة الأربع.

سجلت هدف الشرقية والمباراة الوحيد اللاعبة الاسبانية هارا في الدقيقة الثامنة من الشوط الثالث.

وكان فريق آنسات الشرقية للهوكي استطاع الوصول إلى المباراة النهائية ومواجهة نظيره فريق جي آر إيه الغاني، بعدما خاض الفريق ثلاث مباريات خلال البطولة فاز في مبارتين وتعادل في مباراة واحدة.

حيث نجح الفريق في التعادل مع آنسات فريق رفنيو الغاني بثلاثة أهداف لكل منهما، في المباراة الافتتاحية للبطولة، والفوز على فريق آنسات يوبي ديزرت كوين النيجيري بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يختتم مبارياته بالفوز على فريق آنسات البوليس الغاني بثلاثة أهداف نظيفة.

من جانبه أعرب أسامة سلطان عضو مجلس إدارة نادي الشرقية والمشرف العام على الفريق، عن سعادته بتحقيق هذا الانجاز، وحصد بطولة افريقيا للهوكي للأندية أبطال الدوري لأول مرة في تاريخ الفريق.

ووجه أسامة سلطان الشكر لكل أعضاء الجهاز الفني للفريق واللاعبات على مجهودهم المتميز خلال البطولة، مشيرًا أن هذا الانجاز يحسب لهذا الجيل من اللاعبات اللاتي بذلن قصاري جهدهم في رفع اسم نادي الشرقية.

يذكر أن الجهاز الفني لفريق آنسات الشرقية يتكون من الكابتن أحمد طلعت مدير فني، والكابتن مصطفى خليل مدرب عام، والدكتور أحمد عبدالكافي مدرب حراس مرمى، ومدام سمية عبدالعزيز اخصائية اجتماعية، والكابتن طارق أحمد مدير إداري، والدكتور محمد بدر مدرب أحمال، ورنا هشام مساعد محلل أداء.

حضر المباراة خالد جعفر نائب رئيس مجلس إدارة النادي، ونرمين الهجرسي وشادي مسعد عضوا مجلس إدارة نادي الشرقية، وأعضاء الاتحاد المصري للهوكي.
بطولة أفريقيا للهوكي.. آنسات الشرقية يحصدن اللقب لأول مرة في تاريخهن
بطولة أفريقيا للهوكي.. آنسات الشرقية يحصدن اللقب لأول مرة في تاريخهن
بطولة أفريقيا للهوكي.. آنسات الشرقية يحصدن اللقب لأول مرة في تاريخهن
بطولة أفريقيا للهوكي.. آنسات الشرقية يحصدن اللقب لأول مرة في تاريخهن
بطولة أفريقيا للهوكي.. آنسات الشرقية يحصدن اللقب لأول مرة في تاريخهن
بطولة أفريقيا للهوكي.. آنسات الشرقية يحصدن اللقب لأول مرة في تاريخهن
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مصر لاعب الشرقية الشرقية اخبار

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