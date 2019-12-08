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البابا تواضروس: هناك وجه سلبي للاعلام والسوشيال ميديا يغير فكر الشباب

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 06:32 م
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البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
حازم رفعت
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قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إن الدولة والكنيسة تهتم بالشباب، لافتا الي أن وزارة الشباب علي علاقة جيدة بالكنيسة.

وأكد " تواضروس" خلال لقاء له، مساء اليوم الاحد، علي فضائية CTV، أن هناك دعوة قد جمعت بين شباب طلاب الكلية الاكليريكية وطلاب والأزهر وطلاب كلية الشرطة في تعاون يجمع الكل في فكر واحد، وهذا يعني الاهتمام بتوجهات الشباب.

وأضاف، أنه منذ 30 عامًا مضت لن يكن هناك وجود وسائل إنترنت أو تواصل إجتماعي، لافتا الي أننا الان نواجه شكل جديد للتكنولوجيا مما يجعل الشباب للتوجه للقيادة في هذا الزمن.

وأشار إلي أنه في القرون الاولي عندما أخترع الة "السكين" لإستخدامها في الاطعمة، ولكن للأسف تم استخدمها في الجريمة، مؤكدا أن الاشياء المخترعة لابد أن نعلم شبابنا علي كيفية عملية اختيارها للتحسن، هكذا نعلم شبابنا كيف إختارهم المواقع الالكترونية الصحيحة المفيدة أو كيفية إختيار الصديق أو الدراسة أو شريك الحياة.

وتابع: لابد أن يكون هناك هدف أمام الشباب يسعي عليه، وعلينا كيف أن نعلم أولادنا وشبابنا علي حسن الإختيار المناسب والصحيح للشاب عبر السوشيال ميديا، مؤكدا أن هناك وجه سلبي في الإعلام والسوشيال ميديا كالأخبار المغلوطة يغير فكر الشباب، فلا بد أن نعلم الشباب بأن يٌحكم عقله بالتمييز بين الصحيح والخاطئ.
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الكلمات المفتاحية

كليه الشرطه الشباب الدولة البابا تواضروس الإعلام

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