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عبير موسي تحتلّ كرسي الغنوشي بمجلس النواب

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 06:20 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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شهدت قاعة الجلسات العامة بالبرلمان منذ صباح اليوم الأحد 08 ديسمبر 2019، حالة من الفوضى خلّفها إعتصام نواب الحزب الدستوري الحر، الذين يعيقون السير العادي للجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020.

وإثر إعتلاء نواب الدستوري الحر منصة رئاسة مجلس نواب الشعب بقاعة الجلسات العامة، قامت النائب عبير موسي رئيسة الحزب، بالجلوس على الكرسي المخصّص لرئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي.

و دعت نائبة الرئيس ورئيسة الجلسة سميرة الشواشي، إلى مطالبة موسي بعدم التمادي في "التطاول على السلطة التشريعية واستغلال رحابة الصدر التي جوبه بها اعتصام نواب الوطني الحر من خلال منح كراسي للمعتصمين للجلوس عليها لأسباب إنسانية".

وإثر ما أتت به عبير موسي، خاطبتها سميرة الشواشي قائلة "هذه الكراسي من حقّ المنتخبين من السيدات والسادة النواب لرئيس المجلس ونائبيه".

ويذكر بأنه وفي خطوة تصعيدية، إعتلى نواب الدستوري الحر منصة رئاسة مجلس نواب الشعب بقاعة الجلسات العامة، لمنع إنعقاد الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020، مؤكدين إصرارهم على منع إنعقاد الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية الدولة لسنة 2020، طالما لم تعتذ حركة النهضة عن هذه التصريحات.

وقالت موسي رئيسة الحزب، أنه لا مجال لانطلاق الجلسة العامة والمصادقة عليها قبل تقديم اعتذار رسمي من كتلة حركة النهضة إلى نواب الدستوري الحر.
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