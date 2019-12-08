تنتهي اليوم الأحد 8 ديسمبر منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز بأخر خمس مباريات تقام اليوم.





نتائج مباريات اليوم من بطولة الدوري الإسباني





إيبار × خيتافي





واستطاع نادي خيتافي أن يفوز على نظيره نادي ايبار بهدف مقابل لا شئ.





ريال بيتيس × أتلتيك بلباو





فيما فاز نادي ريال بيتيس في هطه المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.





مواعيد المباريات المتبقية في الدوري الإسباني اليوم





ويتبقى فقط 3 مباريات اليوم لتنتهي مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني وهي مباراة بلد الوليد وريال سوسييداد ومباراة ليجانيس وسيلتا فيجو ومباراة أوساسونا وإشبيلية.





متصدر جدول ترتيب الدوري الاسباني





ويتصدر نادي برشلونة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني حاليا برصيد 34 نقطة من أصل 15 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.





ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز





ويستعرض موقع "الفجر" جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني الممتاز قبل انتهاء مباريات اليوم كالآتي:





1- "ليونيل ميسي" برشلونة: 12 هدف





2- "كريم بنزيما" ريال مدريد: 11 هدف





3- "جيرارد مورينو" فياريال: 8 أهداف





4- "لويس سواريز" برشلونة: 8 أهداف





5- "لورين مورون" ريال بيتيس: 8 أهداف





6- "لوكاس بيريز" ألافيس: 8 أهداف





7- "انجيل رودريجز" خيتافي: 7 أهداف





8- "ويليان خوسي" ريال سوسييداد: 7 أهداف





9- "ماكسيمليانو جوميز" فالنسيا: 6 أهداف





10- "روجر مارتي" ليفانتي: 6 أهداف