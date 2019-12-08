سلسلة جديدة من عظات البابا تواضروس بالإنجليزية على الساوندكلاود

أعلنت الكنيسة القبطية الارثوذكسية منذ قليل عن تقديم المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية لمتابعيه على قناته بموقع ساوندكلاود، بدءًا من اليوم، سلسلة جديدة مختارة من عظات قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مترجمةً باللغة الإنجليزية، حيث يقدم المركز العظات السبع التي تناول فيها قداسة البابا النعم السبع التي تحويها صلاة الشكر.



يذكر أن الـ playlist الخاصة بعظات العام الجاري ٢٠١٩، تضم حاليًا كل العظات التي ألقاها قداسته منذ بدء العام، حيث يقوم المركز برفع العظة الأسبوعية بعد ساعات من انتهائها، بينما تبدأ سلسلة العظات المترجمة باللغة الإنجليزية اليوم بأولى نعم صلاة الشكر وهي نعمة "لأنه سترنا".



ويأتي بث عظات قداسة البابا باللغة الإنجليزية في إطار سعي المركز لنقل فكر تعاليم قداسته لأبناء الكنيسة القبطية في المهجر ولا سيما الجيل الثالث منهم.