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جامعة بنها تشارك في ندوة مخططات إسقاط الدول من الداخل وكيفية مواجهتها بأكاديمية الشرطة (صور)

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 06:27 م
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بوابة الفجر
محمد نبيل
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شارك وفد من طلاب جامعة بنها فى الندوة التى نظمتها وزارة الداخلية حول مخططات اسقاط الدول من الداخل وكيفية مواجهتها بمقر قاعة الاحتفالات والمؤتمرات بأكاديمية الشرطة. 

وجاءت المشاركة برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

وقال الدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب بالجامعة ان الندوة شارك فيها 20 طالب وطالبة من الإتحادات الطلابية وذلك فى اطار حرص جامعة بنها على رفع الوعى الوطنى لدى طلاب الجامعة والوقوف على أهمية الترابط والتماسك ضد اى محاولات لزعزعة استقرار الدولة. 

يذكر أن الندوة شهدت عرضا فيلما تسجيليا يبرز خطورة الشائعات لهدم الدولة ووسائل مواجهتها، ودور الداخلية في المواجهة ومنع تضليل المواطنين.

وحضرالندوة العلمية عددًا من القيادات الأمنية والمتخصصين في هذا المجال، بهدف توعية الرأي العام بالشائعات التي يتم تناثرها عبر منصات التواصل الإجتماعي وكذلك مخاطر المخططات التي تستهدف الدول من الخارج.


جامعة بنها تشارك في ندوة مخططات إسقاط الدول من الداخل وكيفية مواجهتها بأكاديمية الشرطة (صور)
جامعة بنها تشارك في ندوة مخططات إسقاط الدول من الداخل وكيفية مواجهتها بأكاديمية الشرطة (صور)
جامعة بنها تشارك في ندوة مخططات إسقاط الدول من الداخل وكيفية مواجهتها بأكاديمية الشرطة (صور)
جامعة بنها تشارك في ندوة مخططات إسقاط الدول من الداخل وكيفية مواجهتها بأكاديمية الشرطة (صور)
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