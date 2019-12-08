الليلة.. "مصر النهاردة" يناقش استرداد وزارة التضامن 877 مليار من أموال المعاشات

يستضيف الليلة، برنامج مصر النهاردة على شاشة القناة الأولى محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين في القطاع الحكومي، وحديث حول استرداد وزارة التضامن 877 مليار جنيه مديونيات لأصحاب المعاشات من الحكومة لصالح التأمينات، وزيادة الحد الأدنى المعاشات من 150 إلى 900 جنيه، بزيادة 67%.

وتناقش الحلقة كيفية حفاظ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أموال التأمينات والمعاشات، والذي نص على إنشاء كيان مستقل لإدارة واستثمار هذه الأموال، من خلال صندوق يقوم علي إدارته مجلس أمناء.

وتناقش الفقرة الثانية من حلقة الليلة مع شباب تنسيقية الأحزاب، دور الأحزاب السياسية في الشارع المصري، وتستضيف جلال عبدالباقي سكرتير الهيئة العليا لحزب الوفد، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمعتز بالله مصطفى عبدالله عضو اللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب.

يذكر أن البرنامج تقديم ريهام الديب وأحمد سمير، ويُذاع في العاشرة مساءً على شاشة القناة الأولى.