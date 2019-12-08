Advertisements
Advertisements
Advertisements

ليستر سيتي يحقق رقماً قياسياً غير مسبوقاً في تاريخه

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 06:22 م
Advertisements
فاردي
فاردي
عبدالقادر عرابي
Advertisements
حقق نادي ليستر سيتي فوزاً كاسحاً على مضيفه أستون فيلا برباعية مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي شهده ملعب فيلا بارك بمدينة بيرمنجهام اليوم الأحد.

وواصلت كتيبة المدرب الأيرلندي بيرندان رودجرز مطاردة ليفربول في المركز الثاني، وحافظوا على فارق النقاط الثمانية مع المتصدر ليفربول، الذي سحق بورنموث بثلاثية يوم أمس في نفس الجولة.

أهداف المباراة

وواصل النجم الإنجليزي جيمي فاردي تألقه وتربعه على صدارة هدافي الدوري، بتسجيل هدفين من رباعية فريقه، بينما تكفل النيجيري كيلتشي إيناتشو وجوني إيفانز بتسجيل الهدفين الآخرين، بينما سجل جاك جيرليش هدف الفيلانز الوحيد.

رقم قياسي تاريخي

وبفوز اليوم، حقق ليستر سيتي فوزه الثامن على التوالي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وهو إنجاز تاريخي يحدث للمرة الأولى في تاريخ ليستر على الإطلاق، بل ولم يتحقق هذا الرقم خلال موسم 2015-2016 التاريخي الذي حقق فيه الفريق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

رقم تاريخي لفاردي

وسجل فاردي في ثمان مباريات على التوالي هذا الموسم، في ظاهرة تحدث له للمرة الثانية بعد موسم 2015-2016 ليصبح ثاني مهاجم عبر تاريخ البريمييرليج الذي يصب لهذا الإنجاز مرتين، بعد نجم مانشستر يونايتد السابق رود فان نيستلروي، الذي حقق هذا الإنجاز مرتين عامي 2002 و 2003.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ليستر سيتي قائمة الدوري الانجليزي استون فيلا وليستر سيتي

أخبار تهمك

رابط بين سبورت YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الزمالك timesport

منذ حوالي 22 ساعة

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

منذ ثلث ساعة

فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

منذ نصف ساعة

"كورة لايف" TODAY BARCA مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر FILGOAL رابط ماتش البرسا PLUS NOW بدون تقطيع شووت

منذ حوالي 21 ساعة

يلا شوت MATCH saudi مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية FINAL

منذ نصف ساعة

مفاجأة.. محمد صلاح يختار فريقه القادم بين برشلونة والريال

منذ ساعتين و 43 دقيقة

الزمالك يفاجئ جماهير بعودة نجمه السابق

منذ 34 دقيقة

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

منذ 13 دقيقة

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

منذ حوالي 21 ساعة

خاص.. مهاجم لاتيني في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

رينيه فايلر ينقلب على "موظف" الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ يوم

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

منذ 7 دقائق

موضوعات متعلقة

فاردي يسجل رقماً مميزًا مع ثعالب ليستر في البريميرليج

مدرب ليستر سيتي يكشف عن سر الفوز 9-0

بعد عبور إيفرتون.. ليستر سيتي يواصل مطاردة ليفربول على صدارة البريميرليج.. وفاردي يهز الشباك

موعد مباراة ليستر سيتي وأستون فيلا اليوم| مشاهدة مباراة ليستر سيتي وأستون فيلا بث مباشر

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة أستون فيلا وليستر سيتي بث مباشر beIN سبورت المفتوحة KORA رابط ماتش aston villa trezeguet

يلا Trezeguet مشاهدة مباراة استون فيلا وليستر سيتي كورة لايف aston villa بث مباشر استون فيلا أونلاين kora HD نقل حصري

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:24 م

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

06:30 م

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

06:08 م

فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي

03:46 م

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

06:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status