ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليستر سيتي على أستون فيلا برباعية

نجح فريق ليستر سيتي في تحقيق الفوز على فريق استون فيلا المحترف في صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الفيلا بارك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





أهداف مباراة ليستر سيتي واستون فيلا :-

وسجل جيمي فاردي هدفين لفريق ليستر سيتي في المباراة، بينما عزز النيجيري ايناتشو بهدف وحيد، واحرز المدافع إيفانز هدف من رأسية رائعة، بينما جاء هدف فريق أستون فيلا الوحيد عن طريق غريليتش قبل نهاية الشوط الأول من اللقاء.





وكان قد حقق فريق ليفربول فوزا سهلا على حساب فريق بورنموث بنتيحة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الفيتاليتي، بينما خسر فريق مانشستر سيتي من فريق مانشستر يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الاتحاد.





ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 46 نقطة، بينما يحل فريق ليستر سيتي في المركز الثاني برصيد 38 نقطة، ويأتي فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 32 نقطة.





ويأتي ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز كالتالي :-

1- ليفربول 46 نقطة.

2- ليستر سيتي 38 نقطة.

3- مانشستر سيتي 32 نقطة.

4- تشيلسي 29 نقطة.

5- مانشستر يونايتد 24 نقطة.

6- توتنهام هوتسبير 23 نقطة.

7- ولفرهامبتون 23 نقطة.

8- شيفيلد يونايتد 22 نقطة.

9- نيوكاسل يونايتد 22 نقطة.

10- كريستال بالاس 22 نقطة.

11- أرسنال 19 نقطة.

12- برايتون 18 نقطة.

13- بيرنلي 18 نقطة.

14- ايفرتون 17 نقطة.

15- بورنموث 16 نقطة.

16- وست هام يونايتد 16 نقطة.

17- استون فيلا 15 نقطة.

18- ساوثهامبتون 15 نقطة.

19- نوريتش سيتي 11 نقطة.

20- واتفورد 9 نقاط.



