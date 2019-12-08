Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليستر سيتي على أستون فيلا برباعية

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 06:21 م
Advertisements
ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي
Advertisements
نجح فريق ليستر سيتي في تحقيق الفوز على فريق استون فيلا المحترف في صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الفيلا بارك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة ليستر سيتي واستون فيلا :-
وسجل جيمي فاردي هدفين لفريق ليستر سيتي في المباراة، بينما عزز النيجيري ايناتشو بهدف وحيد، واحرز المدافع إيفانز هدف من رأسية رائعة، بينما جاء هدف فريق أستون فيلا الوحيد عن طريق غريليتش قبل نهاية الشوط الأول من اللقاء.

وكان قد حقق فريق ليفربول فوزا سهلا على حساب فريق بورنموث بنتيحة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الفيتاليتي، بينما خسر فريق مانشستر سيتي من فريق مانشستر يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الاتحاد.

ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 46 نقطة، بينما يحل فريق ليستر سيتي في المركز الثاني برصيد 38 نقطة، ويأتي فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

ويأتي ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز كالتالي :-
1- ليفربول 46 نقطة.
2- ليستر سيتي 38 نقطة.
3- مانشستر سيتي 32 نقطة.
4- تشيلسي 29 نقطة.
5- مانشستر يونايتد 24 نقطة.
6- توتنهام هوتسبير 23 نقطة.
7- ولفرهامبتون 23 نقطة.
8- شيفيلد يونايتد 22 نقطة.
9- نيوكاسل يونايتد 22 نقطة.
10- كريستال بالاس 22 نقطة.
11- أرسنال 19 نقطة.
12- برايتون 18 نقطة.
13- بيرنلي 18 نقطة.
14- ايفرتون 17 نقطة.
15- بورنموث 16 نقطة.
16- وست هام يونايتد 16 نقطة.
17- استون فيلا 15 نقطة.
18- ساوثهامبتون 15 نقطة.
19- نوريتش سيتي 11 نقطة.
20- واتفورد 9 نقاط.

Advertisements

أخبار تهمك

رابط بين سبورت YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الزمالك timesport

منذ حوالي 22 ساعة

فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

منذ ثلث ساعة

يلا شوت MATCH saudi مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية FINAL

منذ نصف ساعة

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ يوم

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

منذ 12 دقيقة

مفاجأة.. محمد صلاح يختار فريقه القادم بين برشلونة والريال

منذ ساعتين و 42 دقيقة

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

منذ حوالي 21 ساعة

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

منذ 6 دقائق

الزمالك يفاجئ جماهير بعودة نجمه السابق

منذ 33 دقيقة

"كورة لايف" TODAY BARCA مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر FILGOAL رابط ماتش البرسا PLUS NOW بدون تقطيع شووت

منذ حوالي 21 ساعة

رينيه فايلر ينقلب على "موظف" الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

خاص.. مهاجم لاتيني في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:24 م

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

06:30 م

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

06:08 م

فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي

03:46 م

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

06:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status