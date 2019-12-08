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الدكتور صلاح حسب الله: حزب الحرية مُستعد لخوض الاستحقاقات الانتخابية في أي وقت

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 06:23 م
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حزب الحرية المصري
حزب الحرية المصري
إسلام شعراوي
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عقدت الأمانة العامة لحزب الحرية المصري، اجتماعًا مع أمناء المحافظات على مستوي الجمهورية لمناقشة عدد من القضايا التنظيمية والتواصل المستمر مع المواطنين في المحافظات، جاء هذا بحضور الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب، والمحاسب أحمد مهنى، الأمين العام للحزب، والدكتور مجدي علام، نائب رئيس الحزب، والدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم بالحزب، وعدد من قيادات الحزب.

وطالب الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب، خلال اجتماعه مع أمناء المحافظات، بالعمل على إعداد كوادر شبابية لتأهيلهم للانضمام للبرامج التدريبية بالحزب للدفع بهم في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مضيفًا أن الحزب مستعد لخوض الاستحقاقات الانتخابية في أي وقت.

وشدد الدكتور صلاح حسب الله، على ضرورة التواصل المستمر مع المواطنين في المحافظات وتفعيل المكاتب بشكل كامل والتواجد بها وتلقي الشكاوى من المواطنين ورفعها للأمانة العامة بالحزب لتوصيلها للهيئة البرلمانية ورفعها للمسؤولين وحلها.

فيما قال أحمد مهني، الأمين العام للحزب، إن الاجتماع استهدف استكمال تشكيلات مكاتب المحافظات، والعمل على تحقيق خطة الحزب ومنها الوصول لـ100 ألف عضوية حزبية حقيقية بنهاية العام الجاري.

وأضاف أن الحزب به حاليا 90 ألف عضوية ويسعي على نهاية العام بتحقيق 100 ألف عضوية، بالإضافة إلي تحقيق استكمال مقرات الحزب على مستوى الجمهورية والوصول لـ 500 مقر على مستوي الجمهورية فعال، مؤكدا على أمناء المحافظات الاهتمام بأمانات المرأة والشباب وذوي الهمم والعمال والفلاحين، وتم وضع خطة لذلك، بالإضافة إلي وضع خطة لتأهيل الكوادر الشبابية والنسائية على مستوى الجمهورية.

وأشار الأمين العام، إلى أنه يتم التركيز على تفعيل الوحدات الحزبية في القرى والمراكز والاهتمام بالأعضاء الفاعلين، والاهتمام بمشاكل المواطنين والخدمات الأكثر فعالية وخدمات المواطنين.
الدكتور صلاح حسب الله: حزب الحرية مُستعد لخوض الاستحقاقات الانتخابية في أي وقت
الدكتور صلاح حسب الله: حزب الحرية مُستعد لخوض الاستحقاقات الانتخابية في أي وقت
الدكتور صلاح حسب الله: حزب الحرية مُستعد لخوض الاستحقاقات الانتخابية في أي وقت
الدكتور صلاح حسب الله: حزب الحرية مُستعد لخوض الاستحقاقات الانتخابية في أي وقت
الدكتور صلاح حسب الله: حزب الحرية مُستعد لخوض الاستحقاقات الانتخابية في أي وقت
الدكتور صلاح حسب الله: حزب الحرية مُستعد لخوض الاستحقاقات الانتخابية في أي وقت
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مصر محافظات حزب الحرية انتخابات اخبار

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