«HD اونلاين Alkass» مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش السعودية جودة متعددة NOW

صدام ناري يجمع بين منتخب السعودية ونظيره منتخب البحرين مساء اليوم الأحد الموافق 8 / 12 / 2019، على ستاد "عبد الله بن خليفة" بالعاصمة القطرية الدوحة في المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي (خليجي 24)، المقامة حاليًا في قطر، شاهد بث مباشر KORA STAR مباريات البطولة الخليجية بدون تقطيع وبجودة فائقة LIVE.





مشوار السعودية والبحرين حتي الوصول لنهائي كأس الخليج العربي COOL KORA:

لم يكن الطريق سهلًا لمنتخبي السعودية والبحرين للوصول لنهائي بطولة كأس الخليج العربي 24، حيث واجه كلا المنتخبين عدة عقبات حتي بلوغ المباراة النهائية والاقتراب من حصد لقب البطولة.





منتخب السعودية خاض 3 مواجهات في دور المجموعات، حيث خسر أمام الكويت 3-1، وفاز على البحرين 2-0، وتغلب في الجولة الأخيرة على منتخب عمان 3-1، وتخطي عقبة منتخب قطر صاحب الأرض في الدور نصف النهائي بالفوز عليه بنتيجة 1-0، أما منتخب البحرين استهل مشواره بالتعادل السلبي مع عمان، وخسر أمام المنتخب السعودي بهدفين بالجولة الثانية، وفاز 4-2 على الكويت في الجولة الثالثة، وتخطي منتخب العراق في المربع الذهبي بركلات الترجيح، تابعوا بث مباشر المباراة النهائي لـ خليجي 24 اليوم على YALLA SHOOT بلس.





موعد نهائي كأس الخليج العربي بين السعودية والبحرين KORA LIVE:

تقام مباراة كأس الخليج العربي (خليجي 24) بين السعودية والبحرين اليوم الأحد 8 ديسمبر لعام 2019، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والرابعة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، ونظرًا لما تحظي به المباراة النهائية من أهمية كبري بالنسبة للجماهير في جميع أنحاء الوطن العربي حرصنا على عرض توقيتات المباراة في مختلف مدن وعواصم الدول العربية وهي كالتالي:

7 مساءًا بتوقيت قطر

7 مساءًا بتوقيت السعودية

7 مساءًا بتوقيت البحرين

5 مساءًا بتوقيت المغرب

5 مساءًا بتوقيت الجزائر

5 مساءًا بتوقيت تونس

8 مساءًا بتوقيت عمان

6 مساءًا بتوقيت فلسطين

7 مساءًا بتوقيت تركيا

8 مساءًا بتوقيت الإمارات

6 مساءًا بتوقيت الأردن

7 مساءًا بتوقيت اليمن

6 مساءًا بتوقيت ليبيا

7 مساءًا بتوقيت العراق

4 مساءًا بتوقيت موريتانيا

6 مساءًا بتوقيت السودان

6 مساءًا بتوقيت سوريا

7 مساءًا بتوقيت الكويت

6 مساءًا بتوقيت لبنان





كيفية مشاهدة نهائي "خليجي 24" بين السعودية والبحرين KOOORA 4 GOAL:

شاهد بث مباشر قناة الاتحاد الآسيوي يوتيوب الناقلة لمباراة نهائي كأس الخليج العربي اليوم الأحد، تابع رابط شغال (كورة لايف) لمباراة البحرين والسعودية بدون تقطيع وبجودة فائقة، مشاهدة بث مباشر KORA STAR مباراة نهائي "خليجي 24" علي رابط يوتيوب.





وتذاع مباراة نهائي كأس الخليج العربي عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة الناقل الحصري لمنافسات البطولة الخليجية، كما يمكن متابعة المباراة النهائية عبر قنوات الكاس القطرية، وقنوات السعودية الرياضية وقناة عمان الرياضية، شاهدوا بث مباشر COOL KORA مباراة النهائي اليوم الأحد بدون تقطيع.



