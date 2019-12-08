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غازي الشواشي: "قوّاة الأمن الرئاسي والقوى العامة رافضة لتعليمات رئيس المجلس"

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 06:11 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أشار رئيس الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي اليوم، إلى وجود قوّة تابعة للأمن الرئاسي أيضا بالبرلمان، قائلا "توجد معلومة وكأن قواة الامن الرئاسي والقوى العامة رافضة لتعليمات رئيس المجلس فيما يتعلق بفض إعتصام نواب الدستوري الحر".

وأضاف الشواشي "هذا لا يمكن قبوله خاصة ونحن في مؤسسة سيادية وعندها حرمة وإذا قبلوا بهذه التجاوزات فإنها ستتكرر .. ودولة القانون والمؤسسات ستذهب سبهللا"، كما ورد على لسانه.

وإثر إعتلاء نواب الدستوري الحر منصة رئاسة مجلس نواب الشعب بقاعة الجلسات العامة، لمنع إنعقاد الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020، أفاد رئيس الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي بأن ما يحدث يعتبر مهزلة، مبيّنا أنه بإمكان رئيس المجلس الإستنجاد بالقوة العامة مع تدخل وكيل الجمهورية.

ويذكر بأنه وفي خطوة تصعيدية، إعتلى نواب الدستوري الحر منصة رئاسة مجلس نواب الشعب بقاعة الجلسات العامة، لمنع إنعقاد الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020، مؤكدين إصرارهم على منع إنعقاد الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية الدولة لسنة 2020، طالما لم تعتذ حركة النهضة عن هذه التصريحات.

وقالت موسي رئيسة الحزب، أنه لا مجال لانطلاق الجلسة العامة والمصادقة عليها قبل تقديم اعتذار رسمي من كتلة حركة النهضة إلى نواب الدستوري الحر.
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