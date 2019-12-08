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مشاهدة مباراة السعودية الان live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر live

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 06:13 م
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بوابة الفجر
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مباراة السعودية والبحرين اليوم في نهائي كأس الخليج العربي ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT وعبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.

موعد مباراة السعودية والبحرين

يستضيف ملعب "عبدالله بن خليفة" بالعاصمة القطرية "الدوحة" مباراة نهائى بطولة كأس الخليج "خليجي 24" التي تجمع بين منتخبى البحرين والسعودية، فى السادسة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة.

وكان من المقرر إقامة المباراة في "استاد خليفة"، لكن اللجنة المنظمة قررت نقلها إلى الدحيل، لضمان امتلاء الملعب، الذي يتسع لـ12 ألف متفرج، خاصة بعد عدم تأهل المنتخب القطري إلى المباراة النهائية.

 

البث المباشر لمباراة السعودية والبحرين اليوم الأحد 8 كانون الأول/ديسمبر انطلاقاً من الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

 

مباراة السعودية والبحرين ستكون منقولة على beIN SPORTS HD.

 

مشاهدة مباراة السعودية والبحرين في بث مباشر عبر الانترنت

 

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT وعبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي:


 

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