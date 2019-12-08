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عيد اللوزي مديرا فنيا لنادي بدر

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 06:12 م
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بوابة الفجر
محمد الشريف
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قرر مجلس إدارة نادي بدر برئاسة طارق زين تعين عيد اللوزي نجم المحلة السابق لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، وذلك خلفا لأحمد المصري المدير الفني السابق الذي تقدم بإعتذار عن قيادة الفريق، ليتولي اللوزي القيادة الفنية ومعه طارق فتحي مدرب عام.

وكانت أقيمت 8 مباريات، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر بالمجموعة الحادية عشر بدوري القسم الثالث، حيث فاز فريق رشيد علي مياه البحيرة بهدفين مقابل لاشئ.

وحقق نهضة العامرية الفوز علي شباب المعمورة بهدفين دون رد، وإيتاي البارود علي إسكندرية للبترول بهدفين مقابل هدف.

وانتهت مباراة سبورتنج وشباب العبور بفوز سبورتنج بأربعة أهداف مقابل لاشئ، والترام علي حوش بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادل غزل كفر الداور مع كفر بولين إيجابيا 2-2، وتعادل شباب القباري مع شباب كوم حمادة 1-1.

وفاز نادي بدر علي نادي كوم حمادة بهدفين مقابل لاشئ.


ترتيب المجموعة الحادية عشر :-

1- الترام 19 نقطة
2- سبورتنج 19 نقطة
3- بدر 19 نقطة
4- إسكندرية للبترول 16 نقطة
5- إيتاي البارود 15 نقطة
6- شباب كوم حمادة 14نقطة
7- مياه البحيرة 14 نقطة
8- رشيد 12 نقطة
9- نهضة العامرية 12 نقطة
10-كفر بولين 11 نقطة
11- غزل كفر الداور 10 نقاط
12- القباري 10 نقاط
13- كوم حمادة 9 نقاط
14- حوش عيسي 9 نقاط
15- العبور 8 نقاط
16- المعمورة 8 نقاط
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