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بمشاركة المحمدي وتريزيجيه.. ليستر يمطر شباك أستون فيلا برباعية (فيديو)

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 06:11 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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فاز فريق ليستر سيتي على ضيفه أستون فيلا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك في المباراة أحمد المحمدي ظهير أيمن أستون فيلا في الـ90 دقيقة، فيما دخل محمود حسن تريزيجيه بديلا لناكومبا في الدقيقة 59.

وافتتح ليستر التسجيل مبكرًا عن طريق مهاجمه جيمي فاردي في الدقيقة 21، قبل أن يعزز تقدمه عن طريق كيليتشي إيهياناتشو، في الدقيقية 41، بعد تمريرة رائعة من ماديسون.

وقبل نهاية الشوط الأول أبى جاك جيراليش إلا أن يقلص الفارق، بعدما سجل الهدف الأول لأستون فيلا بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

ومع بداية الشوط الثاني، وتحديدا في الدقيقة الـ49 استطاع الثالعب تسجيل الهدف الثالث عن طريق المدافع جوني إيفينز برأسية على يمين حارس أستون فيلا.

فاردي عاد مجددًا في الدقيقة الـ75، ليسجل هدفه الثاني في المباراة والـ16، في البريميرليج هذا الموسم، ويعزز صدارته لهدافي المسابقة.

وبهذا الفوز رفع ليستر رصيده إلى 38 نقطة، في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة 15 في المركز الـ17.
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قائمة الدوري الانجليزي تريزيجيه الدوري الانجليزي استون فيلا

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