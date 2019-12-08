هيثم مازن يشار بـ"بنت عمري " في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته ال 51 في يناير المقبل

يستعد المطرب والروائي هيثم مازن، لطرح أولى رواياته " بنت عمري " بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 51 والذي ينطلق في الفترة مابين 22 يناير حتي 4 فبراير المقبل بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس.



أكد مازن بأن رواية " بنت عمري " ترصد الطابع الرومانسي والتي تدور في إطار فكره الطبقيه بين فئات المجتمع والذي أدت إلى فشل وانهيار علاقات وطموحات أجيال كثيره من الشباب ولكنها بمنظور وفكر جديد لم يطرح من قبل.



أضاف مازن بأنه تعاقد مع دكتور سامح شاكر مالك دار مركز إنسان للدراسات والتوزيع والنشر"

شخابيط " علي توقيع أولى سلسلة رواياته وترويجها بطريقة تسويق فعاله وذلك مع بداية أولى أيام أنطلاق المعرض بحضور نجوم الفن والمجتمع والشخصيات العامة وغيرهم.



أشار مازن بأن المصنفات الفنية إجازت رواية "بنت عمري" لتحويلها لعمل درامي.



جدير بالذكر بأن أخر الأعمال الفنية للمطرب هيثم مازن سينجل "حاسس" وهي من كلمات وألحان هيثم مازن وتوزيع محمد العشي وميكساچ وماستر هاني محروس.