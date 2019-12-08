إنتهاء عمومية نقابية "شمال القاهرة" للكهرباء.. والإعلان عن بشرى سارة لجميع العاملين

عقدت الجمعية العمومية العادية لللجنة النقابية لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء وصندوق الزمالة اليوم الأحد، بحضور المهندس ابراهيم كامل رئيس قطاعات التحكم والوقاية والإتصالات نائبا عن المهندس حسام الدين عفيفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، والمهندس اشرف الدسوقى رئيس قطاع الشبكات ، والمحاسب حنفى عبد النبى رئيس قطاع التدريب ، مصطفى شمس مدير عام الشئون القانونية ومحمد على وخالد العريان مديرا عام الشئون التجارية بالشركة ومصطفى سيد مدير عام نادى الكهرباء والكابتن علاء الدين حسن كامل مدير إدارة النشاط الرياضى بالشركة وأحمد فهمى ورضا الدغيدى نواب رئيس النقابة العامة للمرافق برئاسة الدكتور عادل نظمى ولفيف من العاملين بمختلف القطاعات.









وشهدت فعاليات الجمعية إقرار عدة بنود جديدة تصب فى مصلحة العاملين بمختلف قطاعات وإدارات الشركة المختلفة ، حيث تم استعراض الميزانية المنتهية للعام العام المالي ٢٠١٨ / ٢٠١٩









وعرض رئيس اللجنة النقابية بالشركة المميزات التي تقدمها اللجنة النقابية وما تم استحداثه من خدمات ومزايا وإعانات بعد استطلاع رأي العاملين وموافقة اكثر من ٧٠٪ منهم علي رفع قيمة الاشتراك الشهرى ، كما قدم شرح تفصيلي للخدمات والمزايا وكيفية الحصول عليها ، مشددا علي أن اللجنة النقابية تسعي بكل ما تستطيع لتقديم ما هو أفضل لدعم ورعاية وتحفزيز العاملين.





وأشار إلى أنه تم رفع المميزات الممنوحة للعاملين من خلال استحداث 10 بنود جديدة تمس جميع العاملين بمختلف قطاعات الشركة ومنها على سبيل المثال صرف إعانات للعمليات الغير مدرجة فى اللائحة الطبية للشركة وكذلك صرف إعانات للإشاعات والتحاليل الطبية لأسرالعاملين "رجال وسيدات"، إضافة لدعم رحلات الحج والعمرة بهدف التواجد والتواصل الدائم بين جميع العاملين بالشركة طبقا للجدول المرفق.



