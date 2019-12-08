بعد أن نعتتهم بـ"الكلوشارات".. سامية عبّو تتعاطف مع نواب الدستوري الحر‎

وأشارت عبو إلى تدهور الحالة الصحية لأحد النواب، مؤكدة في الآن ذاته بأن الأمر يتعلق بمسألة إنسانية وحقوقية بالأساس.

وقبل ذلك، كانت النائب عن التيار الديمقراطي سامية عبّو قد انتقدت بشدّة، تصرفات عبير موسي وأعضاء كتلتها في البرلمان ومنعهم إنعقاد الجلسة العامة المخصصة لمناقشة قانون ميزانية الدولة لسنة 2020، قائلة بأن موسي تثبت بتصرفاتها الوصف الذي وصفتها به النائب جميلة الكسيكسي بأنّها "كلوشارة".





وتساءلت عبو بأي حقّ يتمّ تعطيل مصالح المواطنين وتعطيل صرف رواتبهم، في حال استحالة المصادقة على القانون بسبب الإعتصام الذي ينفذه نواب الدستوري الحر.





ويذكر بأنه وفي خطوة تصعيدية، إعتلى نواب الدستوري الحر منصة رئاسة مجلس نواب الشعب بقاعة الجلسات العامة، لمنع إنعقاد الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020، مؤكدين إصرارهم على منع إنعقاد الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية الدولة لسنة 2020، طالما لم تعتذ حركة النهضة عن هذه التصريحات.





وقالت موسي رئيسة الحزب، أنه لا مجال لانطلاق الجلسة العامة والمصادقة عليها قبل تقديم اعتذار رسمي من كتلة حركة النهضة إلى نواب الدستوري الحر.