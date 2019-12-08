رسالة خالد الجندي إلى إخوان النفاق: هناك استثمارات وإنجازات في كل مصر





قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه كان يتحدث مع شخص عن ما تم إنجازه من مشروعات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإعادة تشغيل أكثر من 5000 مصنع للعمل مرة اخرى، فقال له: "فين النتائج الملموسة على الواقع لما يحدث من انجازات".وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن البعض يتصور أنه بمجرد إلقاء البذرة في التراب ستنبت في لحظتها الثمار، مشددًا على أن هذا لن يحدث إلا بالجهد والمثابرة، مؤكدًا أن غدًا سيكون أفضل وكله خير لنا.وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنه لا يتحدث في أمور سياسية، ولكن بلدنا شأن عام على الجميع أن يتحدث فيه، مشددًا على أن كل من يشكك في مقدرات جيشنا وشعبنا وشرطتنا آن الأوان لهم أن يصمتوا بعد فضيحة إخوان النفاق الذين كانوا يتحدثوا عن ان البلد تغرق، ونحن الآن في حالة استقرار في جميع المجالات واستثمارات متصاعدة وإنتاج متصاعد، وإنشاء لطرق وأنفاق ومدارس ومستشفيات، وتطوير السكك الحديدة والمطارات ومكافحة الفساد.