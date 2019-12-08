برشلونة ضد مايوركا 2/5 في الليجا | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

ملخص وأهداف مباراة برشلونة ضد مايوركا 2/5 في الليجا





برشلونة ضد مايوركا، حقق فريق برشلونة فوزًا كاسحًا على ضيفه ريال مايوركا بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس السبت، على ملعب "كامب نو" مقعل الفريق الكتالوني، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا" 2020/2019.





ملخص وأهداف مباراة برشلونة ضد مايوركا

افتتح الفرنسي أنطوان جريزمان التسيجل في الدقيقة 7 بداية اللقاء عقب كرة طولية من الحارس تير شتيجن ليستلمها جريزمان ويضعها من فوق الحارس.





وأضاف الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 17 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ليضعها على يمين الحارس.





وأحرز انتي بوديمير الهدف الأول لمايوركا في الدقيقة 35 بعد خطأ دفاعي فادح من مدافعي البرسا.





وعاد ميسي من جديد لتسجيل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 41 بالكربون من هدفه الأول.





وفي الدقيقة 43، أحرز لويس سواريز الهدف الرابع لأصحاب الأرض بطريقة رائعة بعد تمريرة من سيرجي روبيرتو ليضعها سواريز بكعبه في المرمى، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1/4.





وفي الشوط الثاني، عاد انتي بوديمير لتسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 64 من عمر اللقاء بعد كرة عرضية فشل تير شتيجن التعامل معها ليضعها بوديمير برأسية في المرمى، واختتم ميسي بخامس الأهداف في الدقيقة 83 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس، لينتهل اللقاء بنتيجة 2/5 للبرسا.





وأصبح "ميسي" أكثر من سجل "هاتريك" في تاريخ الليجا بعدما برصيد 35 ثلاثية، متفوقًا على منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 34 هاتريك مع ريال مدريد.

وبات هذا الهاتريك هو الرابع لميسي خلال العام الجاري 2019، والثاني له في النسخة الحالية من الدوري الإسباني بعد زيارة شباك سيلتا فيجو بثلاثية بالمباراة التي انتهت (4-1) بالجولة الـ13.



بهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى النقطة 34 متصدرًا جدول ترتيب الدوري الإسباني بالتساوي مع ريال مدريد بفارق الأهداف للنادي الكتالوني، بينما تجمد رصيد مايوركا عند النقطة 14 في المركز السابع عشر.





وبدأ برشلونة مباراته أمام مايوركا بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: سيرجيو روبيرتو - جيرارد بيكيه - كليمو لينجليه - جونيور فيربو.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - إيفان راكيتيتش.

خط الهجوم: ليونيل ميسي - لويس سواريز - أنطوان جريزمان.



شاهد.. ملخص وأهداف برشلونة ضد مايوركا في الليجا:-