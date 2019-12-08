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محمد حماقي يروج لحفله القادم في جامعة النهضة

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 05:58 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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يستعد الفنان محمد حماقي لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا، وذلك يوم ١٥ ديسمبر الحالى في جامعة النهضة ببني سويف.

حيث نشر حماقي البوستر الرسمي الخاص بالحفل، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلق حماقي على الصورة قائلاً :" طلاب جامعة النهضة سأكون معاكم الأحد القادم الموافق15 ديسمبر، ستكون ليلة رائعة".



وعلى صعيد آخر، فاز الفنان محمد حماقي، بجائزة أفضل مطرب لعام 2019، و فاز أيضًا ألبومه الأخير"كل يوم من ده" كأفضل ألبوم، وذلك من خلال تصويت الجمهور باستفتاء مجلة "دير جسيت"، ومن المقرر أن يقام الحفل يوم ٢٠ ديسمبر الحالى.

والجدير بالذكر أنَّ حماقي يستعد أيضًا لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا بالسعودية ضمن فعاليات موسم الرياض ومن المُقرر أن يقام الحفل يوم 12 من شهر ديسمبر المقبل.
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الكلمات المفتاحية

حماقي

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