نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأحد 8/12/2019

نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم اللأحد 8/12/2019.













تنطلق غداً – الاثنين - بمركز مصر للمعارض الدولية فعاليات المعرض الدولى " باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائى والذى تستضيفه مصر ولأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا .









قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن المشروع القومي للطرق الذى يجري تنفيذه حالياً، هو نتاج تضافر جهود الحكومة، ممثلة في الوزارات المعنية.









أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لولا الاستقرار السياسى فى مصر ما تحقق التقدم الاقتصادي، وما نجحنا فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.













كد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الاستثمار فى مصر آمن ومستقر، والسوق المصرية قوية وواعدة.









قال وزير المالية محمد معيط إن الجنيه المصري يعد ثانى أفضل عملة في العالم من حيث القوة وفقًا للمؤسسات العالمية.









قال طارق عامر ، محافظ البنك المركزي المصري، إن الأحداث السياسية في المنطقة تؤثر على عمل البنوك المركزية في ظل الترابط الشديد بين الجانبين، موضحا أن الاقتصاد المصري يتأثر كثيرا بالأحداث في المنطقة بالنظر الى وجود ملايين المصريين يعملون بهذه الدول خاصة في السعودية والإمارات.









علنت وزارة التموين استمرار تلقى طلبات التظلم من المواطنين المستبعدين من بطاقات التموين حتى منتصف شهر ديسمبر الجارى ، حيث قامت الوزارة بمد الفترة المتاحة لاستقبال طلبات التظلم من المواطنين.













أكد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، استمرار حملات إزالة التعديات والإشغالات والمخالفات بالمدينة، مشيراً إلى أنه تم شنُ حملة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين والإعلانات المخالفة، شملت مناطق( الأحياء 10 و 11 - محور الكفراوي)، وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق وأمن الجهاز، والإدارات المعنية بجهاز المدينة.









صرح عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة العبور الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 5/1/2020، وحتى يوم الثلاثاء 11/2/2020، فى تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعى، وقطع أراضى الإسكان الأكثر تميزاً.







