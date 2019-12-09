بعد إدراجها في منتدى شباب العالم.. كل ما تريد معرفته عن الواقع الافتراضي VR



ما هو الواقع الافتراضي VR

الواقع الافتراضى هو مشاهدة عالم محيط حولك غير متواجد عن طريق المحاكاة لإيجاد بيئة ثلاثية الأبعاد بالصوت والصورة وبشكل مشابه لما يحدث في العالم الحقيقي، ويتم توليد هذه المحاكاة من خلال جهاز الحاسوب لتشكل بيئة تصل الى عقل الانسان فيجعلك تشعر نفس الإحساس كما لو كنت متواجد داخل هذا العالم لتعيش تجربةً سواءً بالإثارة، أو الرعب أو الهدوء النفسي.



أول من تناول العالم الافتراضي VR

وكان جارون لانيي أول من تناول تقنية العالم الافتراضي VR في أبحاثه عام 1987.



مميزات تقنية الواقع الافتراضي VR

- تستخدم فى التسويق والتجارة.

- فى التجارب فى مجال الأبحاث العلمية.

- فى مجال الاعلان حيث يوفر الواقع الافتراضي إمكانية تصفح المنتجات وتجربتها قبل شرائها للوصول إلى نسبة القناعة المطلوبة لدى العملاء لإتمام عملية الشراء.

- تدريب أفراد الشرطة والجيش والمطافئ على المهام الوظيفية والعمليات الخطرة.

- علاج بعض الأمراض كمرض الرهاب والخوف من الحيوانات.

يناقش منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إحدى جلساته، التي تشمل عقد نحو 16 جلسة، تقنية الواقع الافتراضي VR وكيفية استخدام تلك التكنولوجيا الرقمية في العمل الإبداعي في مجال الطب والمجال العسكري والمجال التعليمي والعديد من المجالات، الفجر خلال التقرير التالي ترصد ما هو الواقع الافتراضي VR مميزاته:-