سمير الخطيب: أقدم اعتذاري عن الترشح لرئاسة الحكومة اللبنانية

اعتذر المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية، سمير الخطيب، عن استكمال المشوار الذي تم ترشيحي له.





وقال "الخطيب"، خلال كلمته بعد لقائه الحريري، مساء اليوم الأحد، إنه تعرض خلال الأسبوعين الماضيين لحملة يقودها مغرضون.





ويذكر أن قال سمير الخطيب قبل لقائه بالحريري، إن مفتي لبنان فايز دريان أبلغه عن توافق على تسمية سعد الحريري لرئاسة الحكومة.

وقال سمير الخطيب، خلال تصريحاته، اليوم الأحد، إن مفتي الجمهورية من داعمي سعد الحريري ودوره العربي والدولي الذي يصب في هذا الإطار.



