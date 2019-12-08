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سمير الخطيب: أقدم اعتذاري عن الترشح لرئاسة الحكومة اللبنانية
الأحد 08/ديسمبر/2019 - 05:11 م
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الفجر
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اعتذر المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية، سمير الخطيب، عن استكمال المشوار الذي تم ترشيحي له.
وذكر مصدر مطلع على مواقف "تيار المستقبل"، الذي يقوده الحريري، وكذلك مصدر مقرب من حزب اللهوحركة "أمل" أن نوابهما سيرشحون الخطيب للمنصب.
وقال "الخطيب"، خلال كلمته بعد لقائه الحريري، مساء اليوم الأحد، إنه تعرض خلال الأسبوعين الماضيين لحملة يقودها مغرضون.
ويذكر أن قال سمير الخطيب قبل لقائه بالحريري، إن مفتي لبنان فايز دريان أبلغه عن توافق على تسمية سعد الحريري لرئاسة الحكومة.
وقال سمير الخطيب، خلال تصريحاته، اليوم الأحد، إن مفتي الجمهورية من داعمي سعد الحريري ودوره العربي والدولي الذي يصب في هذا الإطار.
ويواجه لبنان أزمة اقتصادية عميقة هزت الثقة في مصارفه، وتفاقمت أزمته منذ الاحتجاجات التي اندلعت في 17 أكتوبر ، وصار لبنان بحاجة إلى حكومة جديدة لتنفيذ إصلاحات عاجلة تقيل الاقتصاد من عثرته.
وذكر مصدر مطلع على مواقف "تيار المستقبل"، الذي يقوده الحريري، وكذلك مصدر مقرب من حزب اللهوحركة "أمل" أن نوابهما سيرشحون الخطيب للمنصب.
وكان الحريري مستعداً للعودة رئيساً للوزراء لكن بشرط قيادة حكومة خبراء يرى أنها ستكون أكثر قدرة على إخراج لبنان من أزمته وكسب التأييد الدولي وإرضاء المحتجين، لكن "حزب الله" وحلفاءه، ومنهم عون، أصروا على أن يضم تشكيل مجلس الوزراء عدداً من السياسيين إلى جانب التكنوقراط.
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