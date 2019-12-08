Advertisements
Advertisements
Advertisements

سمير الخطيب: أقدم اعتذاري عن الترشح لرئاسة الحكومة اللبنانية

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 05:11 م
Advertisements
سمير الخطيب
سمير الخطيب
الفجر
Advertisements
اعتذر المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية، سمير الخطيب، عن استكمال المشوار الذي تم ترشيحي له.

وقال "الخطيب"، خلال كلمته بعد لقائه الحريري، مساء اليوم الأحد، إنه تعرض خلال الأسبوعين الماضيين لحملة يقودها مغرضون.

ويذكر أن قال سمير الخطيب قبل لقائه بالحريري، إن مفتي لبنان فايز دريان أبلغه عن توافق على تسمية سعد الحريري لرئاسة الحكومة.

وقال سمير الخطيب، خلال تصريحاته، اليوم الأحد، إن مفتي الجمهورية من داعمي سعد الحريري ودوره العربي والدولي الذي يصب في هذا الإطار.

ويواجه لبنان أزمة اقتصادية عميقة هزت الثقة في مصارفه، وتفاقمت أزمته منذ الاحتجاجات التي اندلعت في 17 أكتوبر ، وصار لبنان بحاجة إلى حكومة جديدة لتنفيذ إصلاحات عاجلة تقيل الاقتصاد من عثرته.


وذكر مصدر مطلع على مواقف "تيار المستقبل"، الذي يقوده الحريري، وكذلك مصدر مقرب من حزب اللهوحركة "أمل" أن نوابهما سيرشحون الخطيب للمنصب.


وكان الحريري مستعداً للعودة رئيساً للوزراء لكن بشرط قيادة حكومة خبراء يرى أنها ستكون أكثر قدرة على إخراج لبنان من أزمته وكسب التأييد الدولي وإرضاء المحتجين، لكن "حزب الله" وحلفاءه، ومنهم عون، أصروا على أن يضم تشكيل مجلس الوزراء عدداً من السياسيين إلى جانب التكنوقراط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

لبنان سمير خطيب رئاسة الحكومة اللبنانية الترشح اعتذار

أخبار تهمك

صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

رينيه فايلر ينقلب على "موظف" الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

منذ حوالي 20 ساعة

يلا Trezeguet مشاهدة مباراة استون فيلا وليستر سيتي كورة لايف aston villa بث مباشر استون فيلا أونلاين kora HD نقل حصري

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. محمد صلاح يختار فريقه القادم بين برشلونة والريال

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

الآن

فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

الآن

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ يوم

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. محمد صلاح يحسم قرار اللعب لريال مدريد أو برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت MATCH saudi مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية FINAL

الآن

رابط بين سبورت YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الزمالك timesport

منذ حوالي 21 ساعة

خاص.. مهاجم لاتيني في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

الآن

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

الآن

موضوعات متعلقة

"جعجع": أي حكومة تسويات لن تعطي جديد للبنان

لبنان: تشكيل حكومة جديدة خلال 48 ساعة

"توافق حكومي ورفض من الشارع".. جدل حول تعيين محمد الصفدي رئيسًا للحكومة اللبنانية

احتجاجات وحالة من غضب بين المتظاهرين عقب تولي "الصفدي" رئاسة الحكومة اللبنانية

غرق لبنان في أزمة بعد انسحاب "الصفدي" من رئاسة الحكومة

"الحريري" يعلن دعم ترشيح سمير الخطيب لرئاسة الحكومة اللبنانية المقبلة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:30 م

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

06:24 م

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

06:08 م

فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي

03:46 م

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

06:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status