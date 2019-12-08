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كورة لايف| مشاهدة الكونفدرالية مباراة المصري ورينجرز بث مباشر اليوم الأحد 8 / 12 / 2019 في الكونفدرالية

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 05:27 م
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بوابة الفجر
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يلتقي فريقي المصري ورينجرز ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الإتحاد الأفريقي 2020، يفتتح استاد الجيش بالسويس لقاء بين فريق المصري البورسعيدي ونظيره نادى إينوجو رينجرز في لقاء قوي وتحدي صعب علي الفريق البورسعيدي، فاز نادى المصري في اللقاء الماضي على فريق إف سي نواذيبو بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين ، حيث يحتل المركز الثاني من المجموعة الأولي برصيد ثلاث نقاط متعادلاً مع نادى بيراميدز ولكنه يتصدر عنه بفارق الأهداف ، بينما نادى إينوجو رينجرز يحتل المركز الأخير من المجموعة الأولي بدون نقاط ، وتضم المجموعة الأولي كلاً من الفرق الآتية “بيراميدز ، المصري ، إف سي نواذيبو ، إينوجو رينجرز” مرتبة حسب عدد النقاط في المجموعة.

تنطلق المواجهة بين فريقي المصري ورينجرز في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 18:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 1 بتعليق المعلق محمد فوزي..
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تنطلق مباراة المصري وإينوجو رينجرز في تمام الساعة السادسة مساءً

بتوقيت القاهرة.
والساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية

السعودية.
والساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل المصري البورسعيدي كالتالي..

في حراسة المرمى: أحمد مسعود

في خط الدفاع: كريم العراقى وإسلام أبو سليمة و

 
سعيدو صنبورى وبهاء مجدى
في خط الوسط: مفتاح طقطق وعمرو موسى وأحمد ياسر وإسلام عطية

وفى الهجوم محمود وادى وأوستن أموتو .

ونجح في تحقيق فوزًا صعبًا على نوذابيو الموريتاني في الجولة الأولى خارج ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدفين رافعًا رصيده إلى 3 نقاط، بينما خسر رينجرز على ملعبه أمام بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف .




 


 
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