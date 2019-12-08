مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشرsaudi arabia .vs. bahrain LIVE بدون تقطيع يلا شووت يا سعودي مجانًا Alkass One

وودعت قطرت البطولة عقب الخسارة 0/1 أمام نظيره السعودي، بينما تأهل منتخب البحرين إلى المباراة النهائية، بعد فوزه على نظيره العراق 5-3 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 2-2.





ويحلم منتخب البحرين بحجز مقعده فى قائمة السجل الذهبى ببطولة كأس الخليج، حيث لم يتذوق طعم الحصول على اللقب على مدار تاريخ مشاركته فى البطولة.





وعلى الرغم من استضافة البحرين لفعاليات بطولة كأس الخليج "4 مرات"، إلا أن "الأحمر" لم يتمكن من استغلال عاملى الأرض والجمهور من أجل حصد اللقب، في حين يسعى منتخب السعودية لحصد اللقب للمرة الرابعة في تاريخه والانفراد بالمركز الثاني في قائمة أكثر المنتخبات تتويجاً ببطولة كأس الخليج.





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وتبدو الفرصة سانحة أمام منتخب البحرين لمعانقة اللقب في ظل المستويات الرائعة التي يظهر عليها في التصفيات المشتركة المؤهلة لبطولتى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.







