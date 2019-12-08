مشاهد مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع Alkass SPORT شاهد ماتش السعودية KSA SPORT

يستضيف ملعب "عبدالله بن خليفة" بالعاصمة القطرية "الدوحة" المباراة النهائية في بطولة كأس الخليج "خليجي 24" التي تجمع بين منتخبي البحرين والسعودية، فى السادسة من مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة.





وكان من المقرر إقامة المباراة في "استاد خليفة"، لكن اللجنة المنظمة قررت نقلها إلى الدحيل، لضمان امتلاء الملعب، الذي يتسع لـ12 ألف متفرج، خاصة بعد عدم تأهل المنتخب القطري إلى المباراة النهائية.





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وودعت قطرت البطولة عقب الخسارة 0/1 أمام نظيره السعودي، بينما تأهل منتخب البحرين إلى المباراة النهائية، بعد فوزه على نظيره العراق 5-3 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 2-2.





ويحلم منتخب البحرين بحجز مقعده فى قائمة السجل الذهبى ببطولة كأس الخليج، حيث لم يتذوق طعم الحصول على اللقب على مدار تاريخ مشاركته فى البطولة.





وعلى الرغم من استضافة البحرين لفعاليات بطولة كأس الخليج "4 مرات"، إلا أن "الأحمر" لم يتمكن من استغلال عاملى الأرض والجمهور من أجل حصد اللقب، في حين يسعى منتخب السعودية لحصد اللقب للمرة الرابعة في تاريخه والانفراد بالمركز الثاني في قائمة أكثر المنتخبات تتويجاً ببطولة كأس الخليج.









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وتبدو الفرصة سانحة أمام منتخب البحرين لمعانقة اللقب في ظل المستويات الرائعة التي يظهر عليها في التصفيات المشتركة المؤهلة لبطولتى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.





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ويحتل منتخب البحرين المركز الثانى فى جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط خلف منتخب العراق "المتصدر" بفارق نقطتين، ومتفوقاً على منتخب إيران صاحب المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط.





ويعد منتخب الكويت الأكثر تتويجاً ببطولة كأس الخليج برصيد 10 ألقاب، يليه السعودية والعراق وقطر برصيد ثلاثة ألقاب، والإمارات وسلطنة عمان برصيد لقبين، بينما لم يتذوق منتخبا البحرين واليمن طعم التتويج باللقب.





البحرين ضد السعودية

والتقى المنتخبان في بطولات الخليج 18 مرة تفوقت السعودية في 10 مرات والبحرين 4 مرات والتعادل حضر 4 مرات، سجل هجوم الأخضر 31 إصابة مقابل 18 هدفا للأحمر.





في السياق ذاته، يطمح هيليو سوزا المدير الفني لمنتخب البحرين أن يكون البرتغالي الأول الذي يحقق لقب كأس الخليج مدربا، بينما يأمل هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية أن يكون المدرب الفرنسي الثالث الذي يحقق اللقب بعد مواطنيه الراحل برونو ميتسو مع الإمارات في "خليجي 18"، وكلود لوروا مع عُمان في "خليجي 19" بمسقط.







