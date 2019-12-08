عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مشاهد مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع Alkass SPORT شاهد ماتش السعودية KSA SPORT

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 05:22 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
يستضيف ملعب "عبدالله بن خليفة" بالعاصمة القطرية "الدوحة" المباراة النهائية في بطولة كأس الخليج "خليجي 24" التي تجمع بين منتخبي البحرين والسعودية، فى السادسة من مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة.

وكان من المقرر إقامة المباراة في "استاد خليفة"، لكن اللجنة المنظمة قررت نقلها إلى الدحيل، لضمان امتلاء الملعب، الذي يتسع لـ12 ألف متفرج، خاصة بعد عدم تأهل المنتخب القطري إلى المباراة النهائية.

بث مباشر مباراة السعودية والبحرين بدون تقطيع
 
وودعت قطرت البطولة عقب الخسارة 0/1 أمام نظيره السعودي، بينما تأهل منتخب البحرين إلى المباراة النهائية، بعد فوزه على نظيره العراق 5-3 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 2-2.

ويحلم منتخب البحرين بحجز مقعده فى قائمة السجل الذهبى ببطولة كأس الخليج، حيث لم يتذوق طعم الحصول على اللقب على مدار تاريخ مشاركته فى البطولة.

وعلى الرغم من استضافة البحرين لفعاليات بطولة كأس الخليج "4 مرات"، إلا أن "الأحمر" لم يتمكن من استغلال عاملى الأرض والجمهور من أجل حصد اللقب، في حين يسعى منتخب السعودية لحصد اللقب للمرة الرابعة في تاريخه والانفراد بالمركز الثاني في قائمة أكثر المنتخبات تتويجاً ببطولة كأس الخليج.


مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر اليوم 
 
وتبدو الفرصة سانحة أمام منتخب البحرين لمعانقة اللقب في ظل المستويات الرائعة التي يظهر عليها في التصفيات المشتركة المؤهلة لبطولتى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر اليوم 

ويحتل منتخب البحرين المركز الثانى فى جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط خلف منتخب العراق "المتصدر" بفارق نقطتين، ومتفوقاً على منتخب إيران صاحب المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط.

ويعد منتخب الكويت الأكثر تتويجاً ببطولة كأس الخليج برصيد 10 ألقاب، يليه السعودية والعراق وقطر برصيد ثلاثة ألقاب، والإمارات وسلطنة عمان برصيد لقبين، بينما لم يتذوق منتخبا البحرين واليمن طعم التتويج باللقب.

البحرين ضد السعودية
والتقى المنتخبان في بطولات الخليج 18 مرة تفوقت السعودية في 10 مرات والبحرين 4 مرات والتعادل حضر 4 مرات، سجل هجوم الأخضر 31 إصابة مقابل 18 هدفا للأحمر.

في السياق ذاته، يطمح هيليو سوزا المدير الفني لمنتخب البحرين أن يكون البرتغالي الأول الذي يحقق لقب كأس الخليج مدربا، بينما يأمل هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية أن يكون المدرب الفرنسي الثالث الذي يحقق اللقب بعد مواطنيه الراحل برونو ميتسو مع الإمارات في "خليجي 18"، وكلود لوروا مع عُمان في "خليجي 19" بمسقط.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

يلا شووت يلا شوت توداي موعد مباراة السعودية ضد البحرين مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية والبحرين مباره السعودية اليوم مباشر مباراة السعودية والبحرين مباشر مباراة السعودية والبحرين بث مباشر مباراة السعودية ضد البحرين ماتش السعودية اليوم كول كورة السعودية والبحرين بث مباشر البحرين ضد السعودية السعوديه والبحرين السعودية البحرين بث مباشر البحرين أهداف مباراة السعودية والبحرين Suadi

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

الآن

يلا Trezeguet مشاهدة مباراة استون فيلا وليستر سيتي كورة لايف aston villa بث مباشر استون فيلا أونلاين kora HD نقل حصري

منذ ساعة و 28 دقيقة

فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

خاص.. مهاجم لاتيني في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

منذ حوالي 20 ساعة

رينيه فايلر ينقلب على "موظف" الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. محمد صلاح يختار فريقه القادم بين برشلونة والريال

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

الآن

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

رابط بين سبورت YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الزمالك timesport

منذ حوالي 21 ساعة

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

الآن

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ يوم

صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. محمد صلاح يحسم قرار اللعب لريال مدريد أو برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت MATCH saudi مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية FINAL

الآن

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

الآن

موضوعات متعلقة

نهائي كأس الخليج العربي.. سجل المنتخبات الفائزة باللقب عبر التاريخ

يلا KORA مشاهدة مباراة السعودية والبحرين كورة لايف HD بث مباشر KORA LIVE كورة ستار YALLA saudi السعودية ضد البحرين ONLIN

يلا شوت today خليجي 24 مشاهدة مباراة السعودية والبحرين اونلاين بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية والبحرين kora liveمباراة

البث المباشر السعودية والبحرين مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بدون تقطيع مشاهدة مباراة السعودية والبحرين مباشرة كورة GD

يلا شوت YALLA saudi مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر رابط ماتش السعودية Watch Online الاسطورة PLUS

«يلا شووت Alkass» مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش السعودية جودة متعددة NOW

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:30 م

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

06:24 م

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

06:08 م

فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي

03:46 م

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

06:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status