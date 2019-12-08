أزهري: المنتحر ارتكب معصية ولا يجوز لأحد تكفيره

قال الدكتور محمد أبو بكر، أحد علماء الأزهر الشريف، ردًا على طلب سيدة منه الدعاء للشاب المنتحر نادر،: "إنني أصاب بالحزن عندما أسمع الناس تحكم بجنة أو بنار على أي شخص، أو تحكم بكفر أو الإيمان على أي شخص، إحنا مش قضاة".



وأوضح "أبو بكر"، خلال حواره مع الإعلامية لمياء عبد الحميد ببرنامج "وبكرة أحلى" المذاع عبر فضائية "النهار"، اليوم الأحد، أنه ليس من حق الأزهر الشريف، ولا وزارة الأوقاف، ولا المشايخ ولا المسلمين أن يحكم بالكفر أو الإيمان أو الجنة أو النار على أي شخص.



وتابع أحد علماء الأزهر الشريف، أن المنتحر هو شخص ارتكب معصية شأنه شأن جميع العصاة، وأمره

إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، ونسأل الله له الرحمة ولأهله الصبر والسلوان والثبات.

