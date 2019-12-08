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بث مباشر|مشاهدة مباراة السعودية والبحرين في خليجي24شاهد بث مباراة السعودية والبحرين نهائي كاس الخليج مشاهدة KUWAIT SPOrt

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 05:16 م
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بوابة الفجر
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تابع البث حي ومباشر لمباراة السعودية والبحرين في نهائي كأس الخليج يلا شوت بلس، رابط مباشر لمباراة السعودية والبحرين في نهائي بطولة كأس الخليج لايف كورة، متابعة نهائي خليجي 24 في قطر لايف كورة رابط سريع جودات متعددة.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية لمتابعة مباراة السعودية والبحرين، في نهائي كأس الخليج "خليجي 24".

كيف وصل السعودية والبحرين للمباراة النهائية
رابط مشاهدة لقاء السعودية والبحرين اليوم في نهائي بطولة خليجي 24 YALLA SHOOTS بجودة عالية دون تقطيع

تصدر المنتخب السعودي المجموعة الثانية kooora4live برصيد 6 نقاط، متفوقاً على البحرين والكويت وعمان، ثم تأهل لمواجهة منتخب قطر صاحب الأرض في قبل النهائي، وفاز عليه بهدف نظيف.

بينما تأهل منتخب البحرين KORA ONLINE في المركز الثاني خلف المنتخب السعودي برصيد 4 نقاط، قبل أن يتأهل لمواجهة العراق في قبل النهائي وفاز علية بركلات الترجيح.

التشكيل المتوقع للمنتخب السعودي في مواجهة منتخب البحرين
شاهد من هنا بث حي لمباراة لبحرين والسعودية yalla now جودة يوتيوب لايف إتش دي حصري.

بينما سيكون التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية cool kora ضد البحرين كما يلي
فواز القرني
سلطان العبدالله – محمد الخبراني – حسن التمباكتي – ياسر الشهراني
سلمان الفرج – عبدالله عطيف – سالم الدوسري
هاتان باهبري – فراس البريكان – عبدالله المالك

التشكيل المتوقع للمنتخب البحريني في مواجهة السعودية
متابعة مباراة السعودية والبحرين في نهائي خليجي 24 اليوم COOL KORA رابط سريع ومباشر جودة عالية

وسيدخل المدرب هيليو سوزا LIVE7HD المدير الفني للمنتخب البحريني المباراة بالتشكيل التالي: سيد علاوي محمد علي – أحمد بوغمار – عبدالله الهزاع – وليد الحيام محمد عبدالوهاب – محمد الهردان سيد سعيد – عبدالوهاب الملود – محمد جاسم مرهون تياجو فيرنانديز

موعد مباراة البحرين والسعودية والقنوات الناقلىة لها يقدم لكم موقع الفجر الرياضي خدمة متابعة مباراة البحرين والسعودية DAWRI PLUS برابط سريع جودة عالية، ورابط KORA STAR للجودات المتوسطة، ورابط bein match دون تقطيع. وتنقل المباراة اليوم الأحد 8 ديسمبر في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت الإمارات، وهي منقولة على عدة قنوات وهي BEIN SPORTS HD المفتوحة بتعليق يوسف سيف، و ALKASS ONE HD بتعليق خليل البلوشي و ALKASS TWO HD بتعليق أحمد الطيب و OMAN SPORTS HD بتعليق أحمد الكعبي و KUWAIT SPORTS HD بتعليق إبراهيم الهشال.
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