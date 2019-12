بث مباشر|مشاهدة مباراة السعودية والبحرين في خليجي24شاهد بث مباراة السعودية والبحرين نهائي كاس الخليج مشاهدة KUWAIT SPOrt

تابع البث حي ومباشر لمباراة السعودية والبحرين في نهائي كأس الخليج يلا شوت بلس، رابط مباشر لمباراة السعودية والبحرين في نهائي بطولة كأس الخليج لايف كورة، متابعة نهائي خليجي 24 في قطر لايف كورة رابط سريع جودات متعددة.





وتتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية لمتابعة مباراة السعودية والبحرين، في نهائي كأس الخليج "خليجي 24".





كيف وصل السعودية والبحرين للمباراة النهائية

تصدر المنتخب السعودي المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، متفوقاً على البحرين والكويت وعمان، ثم تأهل لمواجهة منتخب قطر صاحب الأرض في قبل النهائي، وفاز عليه بهدف نظيف.





بينما تأهل منتخب البحرين في المركز الثاني خلف المنتخب السعودي برصيد 4 نقاط، قبل أن يتأهل لمواجهة العراق في قبل النهائي وفاز علية بركلات الترجيح.





التشكيل المتوقع للمنتخب السعودي في مواجهة منتخب البحرين

بينما سيكون التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية ضد البحرين كما يلي

فواز القرني

سلطان العبدالله – محمد الخبراني – حسن التمباكتي – ياسر الشهراني

سلمان الفرج – عبدالله عطيف – سالم الدوسري

هاتان باهبري – فراس البريكان – عبدالله المالك





التشكيل المتوقع للمنتخب البحريني في مواجهة السعودية

موعد مباراة البحرين والسعودية والقنوات الناقلىة لها وتنقل المباراة اليوم الأحد 8 ديسمبر في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت الإمارات، وهي منقولة على عدة قنوات وهي BEIN SPORTS HD المفتوحة بتعليق يوسف سيف، و ALKASS ONE HD بتعليق خليل البلوشي و ALKASS TWO HD بتعليق أحمد الطيب و OMAN SPORTS HD بتعليق أحمد الكعبي و KUWAIT SPORTS HD بتعليق إبراهيم الهشال.

وسيدخل المدرب هيليو سوزا المدير الفني للمنتخب البحريني المباراة بالتشكيل التالي: سيد علاوي محمد علي – أحمد بوغمار – عبدالله الهزاع – وليد الحيام محمد عبدالوهاب – محمد الهردان سيد سعيد – عبدالوهاب الملود – محمد جاسم مرهون تياجو فيرنانديز