"اعرف بلدك" مبادرة للتعرف على شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي في قنا

استقبل مجمع الألومنيوم بنجع حمادي، شمال قنا مبادرة "اعرف محافظتك" بوفد ضم ٤٥ طالبًا وطالبة، ومشرف من جميع الإدارات التعليمية على مستوى محافظة قنا.



وقال عبدالناصرسليم أحمد، رئيس قسم العلاقات والإعلام بمديرية التربية والتعليم بقنا، أن الطلاب المشاركين في المبادرة قد تفقدوا جميع مراحل الإنتاج والتصدير بمصانع الألومنيوم بنجع حمادي،تحت رعاية اللواء أركان حرب طيار أشرف غريب الدوادى محافظ قنا، والمهندس محمود محمد سالم رئيس مجلس إدارة الالمنيوم والعضو المنتدب، والدكتور صبرى خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم.



وقدم سليم، الشُكر والتقديـر للمهندسين الذين قامو بعرض هذه الإنجازات لغرس مفهوم المواطنة وتعريف الطلاب المتميزين أهمية مصانع الألومنيوم الوحيدة فى الشرق الأوسط،وهم المهندس"على محمود "الأمن الصناعي المهندس"ناصر محمد حسن " مشرف السلامة والصحة المهندس"ناجح محمد حسن" الإدارة المركزية للمعامل العميد" أسامه شيبه "مدير أمن المصنع وعادل شلبى وإيهاب الشعينى العلاقات العامة.



كما قدم الشُكر والتقدير لمديرى الإدارات التعليمية لحث الطلاب على المشاركة فى المبادرة ونجاحها والزميل محمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بإدارة نجع حمادي التعليمية للتغطية الصحفية المتميزة لفعاليات مبادرة "اعرف محافظتك" التي يُشرف علي تنظيمها إدارة العلاقات العامة وتوجيه التربية الاجتماعية بمديرية التربية والتعليم بقنا.