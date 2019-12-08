كورة لايف FINAL مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية مباشرsaudi TV

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الأحد 08/ديسمبر/2019 - 05:16 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر ، حيث يبحث الكثير من عشاق كرة القدم العربية والخليجية كافة التفاصيل المتعلقة في المباراة المنتظرة بين البحرين والسعودية في نهائي بطولة كأس الخليج العربي، حيث تعتبر من أبرز وأهم المباريات التى سوف تلعب يوم الغد من بين المباريات، وقد غردت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي على أنه سوف يتم نقل مباراة السعودية والبحرين إلى ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيلب بدلاً من استاد خليفة الدولي بالدوحة، وقد جاء ذلك من أجل امتلاء الملعب بالجمهور

حيث يستع ملعب عبدالله بن خليفة لـ 12 ألف متفرج.
نهائي كأس الخليج العربي البحرين والسعودية
ضمن المتابعة المستمرة في تفاصيل نهائي بطولة كأس الخليج العربي بين البحرين والسعودية، سوف نقوم بعمل تغطية لكل ما يتعلق بالمباراة الكبيرة التي تجمع بين المنتخبان في النهائي الكبير ، إليكم العديد من التفاصيل :-

المباراة / البحرين والسعودية
ملعب المباراة/ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل
القنوات الناقلة / سوف تنقل المباراة من خلال قناة بي ان سبورت وقناة



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