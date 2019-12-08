kora live | مشاهدة مباراة المصري ورينجرز النيجيري live kora بالكونفدرالية 8/12/2019

تقدم بوابة الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة المصري البورسعيدي نظيره إينوجو رينجرز النيجيري مساء اليوم الأحد، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.





موعد مباراة المصري إينوجو رينجرز





تنطلق مباراة المصري وإينوجو رينجرز في تمام الساعة السادسة مساءً





بتوقيت القاهرة.

والساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية





السعودية.

والساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.





ومن المتوقع أن يكون تشكيل المصري البورسعيدي كالتالي..





في حراسة المرمى: أحمد مسعود





في خط الدفاع: كريم العراقى وإسلام أبو سليمة و





سعيدو صنبورى وبهاء مجدى

في خط الوسط: مفتاح طقطق وعمرو موسى وأحمد ياسر وإسلام عطية





وفى الهجوم محمود وادى وأوستن أموتو .





ونجح في تحقيق فوزًا صعبًا على نوذابيو الموريتاني في الجولة الأولى خارج ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدفين رافعًا رصيده إلى 3 نقاط، بينما خسر رينجرز على ملعبه أمام بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف .









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