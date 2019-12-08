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نتيجة مباراة السعودية اليوم| مباراة السعودية والبحرين بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش السعودية «هدف الحمدان»
الأحد 08/ديسمبر/2019 - 05:14 م
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مباراة السعودية والبحرين اليوم في نهائي
كأس الخليج العربي ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN
SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT وعبر حساباتنا
على مواقع التواصل الاجتماعي.
موعد مباراة السعودية والبحرين
البث المباشر لمباراة السعودية والبحرين
اليوم الأحد 8 كانون الأول/ديسمبر انطلاقاً من الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مباراة السعودية والبحرين ستكون منقولة
على beIN SPORTS HD.
مشاهدة مباراة السعودية والبحرين في بث
مباشر عبر الانترنت
كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT وعبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي:
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