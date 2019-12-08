بالأسماء.. إصابة 11 شخصا في انقلاب سيارة بالدقهلية

أصيب 11 شخصا بكدمات وكسور متفرقة، اليوم الأحد، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "العيادية-شربين" دائرة مركز شربين بمحافظة الدقهلية، ناحية عزبة أبو زاهر.



وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة عن وصول 11 شخصا بينهم طفل مصابين إلى مستشفى شربين العام، في حادث طريق.



وبالانتقال إلى مكان البلاغ، تبين انقلاب سيارة كانت تنقل المصابون، واختلت عجلة القيادة من يد السائق، وانقلبت بهم ما تسبب في الحادث.



وبالفحص تبين أن المصابين هم: افتراج سليمان حسن، 55 عامًا، وفرحة السيد، 47 عام، وزينب جمال محمد، 23 عاما، ونجوى أحمد خاطر، 49 عاما، وحسن الدسوقي غانم، 55 عاما، وراضى الشربيني عبد الخالق، 58 عاما، والسيد عبد الرازق صالح، 55 عاما، ومنال الشربيني حامد، 45 عاما، وسهير أحمد ياسين، 57 عاما، ونفيسة عوض أبو مسلم، 23 عاما، ومالك جمال أحمد، عام واحد، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شربين.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار إخطار النيابة العامة التي أمرت برفع آثار الحادث عن الطريق والتحفظ على السيارة تحت تصرفها.