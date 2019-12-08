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هند عبدالحليم.. تغازل جمهورها علي "إستجرام"

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 05:05 م
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بوابة الفجر
حسام يونس
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نشرت الفنانة هند عبد الحليم، صورة جديدة على صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام".

وظهرت "هند" في الصورة التي قامت بنشرها، وهي ترتدي "تي شيرت" باللون البني، و"جاكت" باللون الأسود، واستخدمت "ميك أب" هادي يزيدها جمالاً، وتركت شعرها منسدل علي كتيفها.

وجاءت أبرز التعليقات علي النحو التالي، حيث علق أحد المتابعين قائلاً: "قمر"، وعلق آخر "عسل"، وآخر "بحبك يا ريهام الذهبي"، وآخر "بموت في تمثيلك يا فنانة".

جدير بالذكر أن "عبدالحليم" شاركت مؤخرا في مسلسل "عوالم خفية"، من بطولة عادل إمام، وصلاح عبدالله، وفتحي عبد الوهاب، وبشري، وأحمد وفيق، وأسامة عباس، وهند عبد الحليم، نور قدري، خالد عليش، ومحمد عز، خالد أنور، و تأليف أمين جمال، محمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج رامي إمام، وإنتاج شركة ماجنوم للإنتاج والتوزيع الفني والسينمائي.

كما شاركت هند عبدالحليم، في العديد من الأعمال الفنية منها، "الاب الروحي"، "الاب الروحي2"، "عوالم خفية"، "طاقة نور"، "اختياري إجباري"، "بنات سوبر مان"، "30 يوم"، "الميزان"، "فوق مستوي الشبهات"، "تفاحة حوا".

هند عبدالحليم.. تغازل جمهورها علي "إستجرام"
هند عبدالحليم.. تغازل جمهورها علي "إستجرام"
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الكلمات المفتاحية

خنا عبدالحليم

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