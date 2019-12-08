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«نتيجة مباراة السعودية» مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش السعودية beIN SPOR

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 05:02 م
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مشاهدة مباراة السعودية والبحرين
مشاهدة مباراة السعودية والبحرين
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13يلتقي منتخبي السعودية والبحرين مساء اليوم السبت ٨ / ١٢ / 2019، ضمن منافسات بطولة كأس الخليج العربي المقامة في العاصمة القطرية الدوحة. المنظمة والمشرفة على تنظيم وأداراة المباريات بين المنتخبات الخليجية، نقدم لكم اليوم عبر موقعكم الرياضي ” الفجر الرياضي”  لمتابعة مباريات كأس الخليج العربي.

يدخل مساء اليوم منتخب السعودية في مواجهة المنتخب البحريني في نهائي كأس الخليج العربي في مباراة قوية ينتظرها عشاق كرة القدم وجماهير الفريقين، حيث يرغب كلا من المنتخب السعودي ضد المنتخب البحريني في نهائي خليجي ٢٤ في حصد لقب البطولة الى صالحه، لقد حقق كلا المنتخبين نتائج سلبية في أول مباراة لكل منهما حيث خسر المنتخب السعودي من نظيره الكويتي بنتيجة 3-1 في مباريات أفتتاح كأس الخليج 24،بينما على الجانب الاخر لقد بدأ الفريق البحريني بداية مخيبة لأمال جماهيره يالتعادل 0-0 ضد عمان، ويرغب كلا من المنتخب السعودي والمنتخب البحريني في الفوز بالبطولة لذلك ستكون المواجهة بين المنتخبين حافلة بالمتعة والأثارة والقوة اللازمة لأسعاد وأمتاع الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة الخليجية.

تنطلق مباراة السعودية والبحرين على استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل، في نهائي كأس الخليج العربي النسخة 24، ويرغب المنتخب السعودي في حسم النهائي لصالحه وتفويت فرصة المنافسة على منتخب البحرين،بينما على الجانب الاخر يرغب المنتخب البحريني في تحقيق مفاجئة وحصد لقب خليجي ٢٤ لصالحه .

موعد مباراة السعودية والبحرين في خليجي 24 المقام في العاصمة القطرية 2019 – 2020 القنوات الناقلة على الشاشات, سيكون عشاق الساحرة المستديرة علي موعد إنطلاق مباراة السعودية والبحرين المقامة على استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل وذلك بتمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة بمايوافق الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد البحرين المعلقين لكل قناة:

قناة OMAN SPORTS HD بصوت المعلق أحمد الكعبي.
قناة Alkass Two HD بصوت المعلق احمد الطيب.
قناة Kuwait TV Sport بصوت المعلق حامد كميل.
قناة Alkass One HD بصوت المعلق خليل البلوشي.
قناة beIN Sports HD بصوت المعلق يوسف سيف.


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