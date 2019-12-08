aston villa live |مشاهدة مباراة أستون فيلا وليستر سيتي بث مباشر اليوم الأحد 8 / 12 / 2019 في الدوري الإنجليزي

كورة ستار شاهد البث الحي المباشر لمباراة أستون فيلا ضد فريق ليستر سيتي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الفيلا بارك YALA LIVE ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حيث ستكون تلك المباراة نارية بين الفريقين من أجل تحقيق الثلاث نقاط خلال اللقاء قبل اقتراب نهاية الدور الأول من البطولة KOORA ONLINE.

يلا لايف وسوف تقام المباراة بين فريق ليستر سيتي وفريق استون فيلا في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة بينما ستقام في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة GOAL KOORA وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية وفي الساعة الثالثة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي YALA SHOOOT PLUS.

جول كورة ويسعى فريق ليستر سيتي لتحقيق الانتصار على فريق استون فيلا من أجل الاستمرار في ملاحقة فريق ليفربول والذي حقق الفوز بالأمس على فريق بورنموث بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة YALA LIVE على ملعب فيتاليتي مما جعل الريدز يغردون في الصدارة وحيدا وأيضاً ابتعاد مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا حامل اللقب عن المنافسة هذا الموسم COOL KOORA.

يلا شوت حصري وسوف تقام مباراتين في نفس توقيت مباراة ليستر سيتي واستون فيلا، حيث سيستضيف فريق نوريتش سيتي نظيره فريق شيفيلد يونايتد على ملعب الكناري، ويلتقي فريق ساوثهامبتون مع فريق نيوكاسل يونايتد KOORA STAR بينما يبدأ احمد المحمدي أساسي مع الفيلا في هذا اللقاء بعدما صنع هدف الفريق الوحيد في المباراة الماضية ضد تشيلسي على ملعب الستامفورد بريدج في لندن BEIN MATSH.