يلا شوت OSTORA مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش السعودية YOUTUBE LIVE

يسدل الستار على البطولة القوية "كأس الخليج العربي" بمواجهة من العيار الثقيل بين المنتخب السعودي ونظيره البحريني على استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل وذلك في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأحد بتوقيت مكة المكرمة، في نهائي ممتع لمسابقة خليجي 24.





من كان يتوقع أن يكون منتخب البحرين في نهائي البطولة الخليجية بالنسخة الحالية، حتى أن البحرينيون أنفسهم لم يفكروا في المرور من دور المجموعات، خاصة أن الفريق الأحمر تعادل في أول مباراة له أمام سلطنة عمان بدون أهداف قبل أن يتعرض لخسارة أولى أمام الأخضر السعودي بهدفين دون رد، وفي الجولة الثالثة جاءت المفاجأة المدوية بتحقيق الانتصار بأربعة أهداف مقابل هدفين على الكويت ليحجز مقعده في نصف النهائي مستغلا سقوط حامل اللقب عمان أمام السعودية بثلاثة أهداف مقابل هدف.





البطولة في نسختها الرابعة والعشرين والمقامة في قطر أطلت علينا بمنتخب قوي لم يكن في الحسبان أو على خريطة البطولة أو من المرشحين لحصد لقبها ، ليس تقليلا منه بل إنه منتخب كبير ومعروف في الأوساط الأسيوية والخليجية وإنما لتراجع مستواه في السنوات الأخيرة بالإضافة إلى عدم تواجد العديد من الأسماء الرنانة وعلى رأسها إسماعيل عبد اللطيف هداف المنتخب المميز.





مغامرة البحرين لم تنته بعد فقد جاء المنتخب في وصافة المجموعة الثانية ليضرب موعدا ناريا مع متصدر المجموعة الأولى منتخب العراق، وهنا ظن الجميع أن المنتخب البحريني سيكتفي بالظهور بشكل مميز لكن ما حدث يدعو للفخر بعد أن وقف الفريق الأحمر ندا قويا أمام أسود الرافدين لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما ويستمر الوقت الإضافي على شوطين على نفس المنوال قبل أن تحسم ركلات الجزاء الترجيحية بطاقة العبور للنهائي للبحرين بنتيجة 5-3.





التشكيلة المتوقعة للبحرين أمام السعودية:





في حراسة المرمى: سيد علوي





في خط الدفاع: راشد الحوطي - أحمد نبيل - سيد باقر - سيد عيسى





في خط الوسط الدفاعي: جاسم الشيخ - علي حرم





في خط الوسط الهجومي: مهدي الحميدان - كميل الأسود - علي مدن





في خط الهجوم: محمد الرميحي





"الأسد يمرض لكنه لا يموت"، رفع المنتخب السعودي هذا الشعار عندما خسر في مباراته الافتتاحية بدور المجموعات بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام منتخب الكويت، ليقلب الطاولة على الجميع ويظهر وجهه الحقيقي تحت قيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد، ويتمكن من تحقيق انتصار ثمين على البحرين بهدفين دون رد ، وفي الجولة الختامية للمجموعة الثانية تمكن الأخضر السعودي من قهر حامل اللقب سلطنة عمان بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل إلى نصف نهائي خليجي 24 ويهدي البحرين بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة.





وفي نصف النهائي كان على المنتخب السعودي أن يواجه بطل آسيا منتخب قطر صاحب الأرض والجمهور، لكن الأخضر تمكن من خطف بطاقة العبور إلى النهائي بفضل هدف مفاجئ من الحمدان بعد خطأ من الحارس سعد الشيب في توقع الكرة ليكون زملاء سالم الدوسري قريبين للغاية من خطف اللقب.





التشكيلة المتوقعة للسعودية أمام البحرين:





في حراسة المرمى: فواز القرني





في خط الدفاع: ياسر الشهراني - زياد الصحفي - محمد الخبراني - سعود عبد الحميد





في خط الوسط: سلمان الفرج - محمد كنو - عبد الله عطيف





في خط الهجوم: سالم الدوسري - عبد الله الحمدان - هتان باهبري





موعد مباراة السعودية ضد البحرين اليوم:





وتلتقون مع مباراة السعودية ضد البحرين على ملعب نادي الدحيل في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت أبو ظبي ، الساعة السابعة مساء بتوقيت البحرين وعاصمتها المنامة ، الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة ، الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ، الساعة الخامسة مساء بتوقيت الجزائر ، الساعة الرابعة مساء بتوقيت جرينتش، وسوف تذاع المواجهة القوية عبر قناة بي إن سبورت المفتوحة بتعليق يوسف سيف.



