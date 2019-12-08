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kora now|مشاهدة مباراة أستون فيلا وليستر سيتي بث مباشر اليوم الأحد 8 / 12 / 2019 في الدوري الإنجليزي

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 05:03 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تابع بث مباشر مباراة أستون فيلا ضد ليستر سيتي، كورة ستار اليوم الأحد 8 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر بالبريميرليج، KORA STAR مباراة نارية بالدوري الإنجليزي.
يلاشووت بلس، حيث يدخل ليستر سيتي بقيادة مدربه رودجرز، المباراة طامحًا في تحقيق الفوز، من أجل مواصلة المنافسة على لقب البريميرليج مع ليفربول، YALLA SHOOT PLUS، أستون فيلا يستضيف ليستر سيتي على ملعب فيلا بارك معقل أستون، بالبريميرليج.
كورة جول على الجانب الآخر يدخل أستون فيلا بقيادة الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجه من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تصعد به لمنتصف الجدول، KORA GOAL أستون فيلا يستضيف ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي.
موعد مباراة أستون فيلا وليستر سيتي بالبريميرليج
وتقام مباراة أستون فيلا ضد ليستر سيتي، في الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا وليستر سيتي بالبريميرليج
وتُذاع مباراة أستون فيلا ضد ليستر سيتي، أونلاين ONLINE عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية bein Sports HD2، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني.
كورة لايف ويسعى رودجرز المدير الفني لليستر لتحقيق الفوز خارج الديار، والبقاء في دائرة المنافسة على اللقب، أملًا في تعثر ليفربول متصدر الترتيب، KORA LIVE ليستر يبحث عن فوز هام بالدوري.
دوري بلس، حيث يحتل ليستر سيتي المركز الثاني برصيد 35 نقطة، بفارق 11 نقطة عن ليفربول المتصدر والذي حقق فوزًا أمس على بورنموث بثلاثية دون رد لحساب نفس الجولة، DAWRI PLUS، بينما يحتل أستون فيلا المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة.
ويمكنكم متابعة مباراة أستون فيلا ضد ليستر سيتي ضمن الجولة السادسة عشر ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، بموقع الفجر الرياضي عبر رابط الأسطورة بدون تقطيع في بث حي ومباشر وبدون إعلانات alostora، حصريًا.
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