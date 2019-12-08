عايرتها فقتلتها بالسم.. جنايات المنيا تحيل سيدة قتلت زوجه شقيق زوجها بالسم لمفتي الجمهورية

أحالت اليوم الأحد محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار محمود سلامة، وعضوية المستشارين هيثم محمد منصور وعصام على سليمان، وأمانة سر نبيل شكرى وتونى الهلالى، أوراق ربة منزل لمفتى الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في قرار إعدام المتهمة، التي قتلت سلفتها بوضع السم في العصير عام 2018.



قال مصدر قانوني، إن المحكمة أحالت اليوم أوراق المتهمة "ر-ع-ز" 42 عاما، ربة منزل، مقيمة بإحدي قري شرق النيل بمركز المنيا، إلي فضيلة مفتى الجمهورية، لقتلها سلفتها المجنى عليها"ف-ع-ح" لخلافات أسرية بينهما، وقيدت القضية تحت رقم 38242 لسنه 2018 جنايات المنيا.



وقد استندت المحكمة إلى أقوال الشهود وتحريات البحث الجنائى وتقرير الطب الشرعى الذى أفاد بوفاة المجنى عليها بالسم، الذي وضعته المتهمة في علبة عصير قدمتها للمجنى عليها بحجة الاستضافة في منزلها في نهاية 2018.



كما استندت المحكمة إلى أقوال المتهمة التى أقرت بإرتكاب الواقعة للانتقام من سلفتها لوجود خلافات بينهما، لأن المجنى عليها كانت تعايرها وتشوه سمعتها أمام الأهالى، مما دفعها للانتقام والتخلص منها.