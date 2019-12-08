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يلا شوت YALLA saudi مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر رابط ماتش السعودية Watch Online الاسطورة PLUS

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 04:43 م
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بوابة الفجر
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موعد مباراة السعودية والبحرين البث المباشر لمباراة السعودية والبحرين اليوم الأحد 8 كانون الأول/ديسمبر انطلاقاً من الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.


مباراة السعودية والبحرين ستكون منقولة على beIN SPORTS HDمشاهدة مباراة السعودية والبحرين في بث مباشر عبر الانترنت
 

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT وعبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي:

بث مباشر | مشاهدة مباراة السعودية والبحرين في نهائى كأس الخليج العربي 24 يستضيف ملعب "عبدالله بن خليفة" بالعاصمة القطرية "الدوحة" المباراة النهائية في بطولة كأس الخليج "خليجي 24" التي تجمع بين منتخبي البحرين والسعودية، فى السادسة من مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة.


وكان من المقرر إقامة المباراة في "استاد خليفة"، لكن اللجنة المنظمة قررت نقلها إلى الدحيل، لضمان امتلاء الملعب، الذي يتسع لـ12 ألف متفرج، خاصة بعد عدم تأهل المنتخب القطري إلى المباراة النهائية.

بث مباشر مباراة السعودية والبحرين بدون تقطيع
 
وودعت قطرت البطولة عقب الخسارة 0/1 أمام نظيره السعودي، بينما تأهل منتخب البحرين إلى المباراة النهائية، بعد فوزه على نظيره العراق 5-3 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 2-2.

ويحلم منتخب البحرين بحجز مقعده فى قائمة السجل الذهبى ببطولة كأس الخليج، حيث لم يتذوق طعم الحصول على اللقب على مدار تاريخ مشاركته فى البطولة.

وعلى الرغم من استضافة البحرين لفعاليات بطولة كأس الخليج "4 مرات"، إلا أن "الأحمر" لم يتمكن من استغلال عاملى الأرض والجمهور من أجل حصد اللقب، في حين يسعى منتخب السعودية لحصد اللقب للمرة الرابعة في تاريخه والانفراد بالمركز الثاني في قائمة أكثر المنتخبات تتويجاً ببطولة كأس الخليج.

مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر اليوم 
 
وتبدو الفرصة سانحة أمام منتخب البحرين لمعانقة اللقب في ظل المستويات الرائعة التي يظهر عليها في التصفيات المشتركة المؤهلة لبطولتى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر اليوم 

ويحتل منتخب البحرين المركز الثانى فى جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط خلف منتخب العراق "المتصدر" بفارق نقطتين، ومتفوقاً على منتخب إيران صاحب المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط.

ويعد منتخب الكويت الأكثر تتويجاً ببطولة كأس الخليج برصيد 10 ألقاب، يليه السعودية والعراق وقطر برصيد ثلاثة ألقاب، والإمارات وسلطنة عمان برصيد لقبين، بينما لم يتذوق منتخبا البحرين واليمن طعم التتويج باللقب.

البحرين ضد السعودية
والتقى المنتخبان في بطولات الخليج 18 مرة تفوقت السعودية في 10 مرات والبحرين 4 مرات والتعادل حضر 4 مرات، سجل هجوم الأخضر 31 إصابة مقابل 18 هدفا للأحمر.

في السياق ذاته، يطمح هيليو سوزا المدير الفني لمنتخب البحرين أن يكون البرتغالي الأول الذي يحقق لقب كأس الخليج مدربا، بينما يأمل هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية أن يكون المدرب الفرنسي الثالث الذي يحقق اللقب بعد مواطنيه الراحل برونو ميتسو مع الإمارات في "خليجي 18"، وكلود لوروا مع عُمان في "خليجي 19" بمسقط.

مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر اليوم 

مباراة السعودية والبحرين
 
ويبحث الفرنسى هيرفى رينارد المدير الفنى لمنتخب السعودية عن أول بصمة فى تجربته التدريبية الجديدة بعد سلسلة النجاحات الرائعة التى حققها على مدار مشواره فى القارة السمراء.

وقاد رينارد منتخب زامبيا للحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية 2012، ومنتخب كوت ديفوار للحصول على اللقب ذاته عام 2015.

فى حين قاد المدرب الفرنسى، منتخب المغرب للصعود إلى بطولة كأس العالم 2018 التى أقيمت فى روسيا بعد غياب دام 20 عاماً، وتعاقد الاتحاد السعودى لكرة القدم مع هيرفى رينارد لتدريب منتخب السعودية الصيف الماضى بعقد يمتد حتى عام 2022.


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