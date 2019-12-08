Advertisements
Advertisements
Advertisements

إطلاق نار على طريق القصر الرئاسي اللبناني

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 04:42 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، بإطلاق نار على طريق القصر الرئاسي، والجيش يوقف عدداً من المشتبه بهم.


وأفادت "الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام" الرسمية اليوم الأحد، بإطلاق دعوات للتجمع مساء اليوم أمام مجلس النواب، وذلك عشية انطلاق الاستشارات النيابية التي تهدف إلى تسمية رئيس وزراء يتولى مهمة تأليف حكومة جديدة.



وذكرت الوكالة أن عدداً من السيارات تجمعت على جسر الرينغ للانطلاق في موكب يجوب شوارع بيروت في إطار ما يسمى بـ "أحد الاستشارات"، للتأكيد على أن الاستشارات النيابية يجب أن تكون للشعب وأن المطلوب تشكيل حكومة مستقلة من خارج المنظومة الحاكمة.


ودعا المشاركون في التجمع النواب إلى "الرضوخ لإرادة الناس واحترام تضحياتهم وتسمية شخصية مستقلة تحظى بثقتهم ورضاهم، والأهم تحمل خطة تجنبهم دفع ثمن الأزمة".


وكانت رئاسة الجمهورية اللبنانية حددت يوم الإثنين موعداً للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل حكومة جديدة.


وكانت الاحتجاجات بدأت في لبنان منتصف أكتوبر الماضي. وفي نهاية الشهر نفسه، قدم رئيس الحكومة السابق سعد الحريري استقالته استجابة لرغبة المحتجين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نار طريق القصر الرئاسي اللبناني اطلاق

أخبار تهمك

خاص.. مهاجم لاتيني في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

الآن

رينيه فايلر ينقلب على "موظف" الأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

رابط بين سبورت YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الزمالك timesport

منذ حوالي 20 ساعة

فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

مفاجأة.. محمد صلاح يختار فريقه القادم بين برشلونة والريال

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

الآن

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

منذ حوالي 20 ساعة

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

الآن

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ يوم

عاجل.. فايلر يصدم 4 نجوم من كبار الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. محمد صلاح يحسم قرار اللعب لريال مدريد أو برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شوت MATCH saudi مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية FINAL

الآن

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

الآن

موضوعات متعلقة

"السنيورة": على جميع الأطراف في لبنان تقدير حساسية المرحلة الحالية

لبنان: تظاهرة أمام القصر الجمهوري تدعو عون للإسراع في الدعوة للاستشارات النيابية

رؤساء حكومة سابقون بلبنان عن ما يقوم به الرئيس: بدعة دستورية

رؤساء الحكومة السابقون في لبنان يعبرون عن استهجانهم لصدور بيان من الرئاسة

رئاسة لبنان تحدد الاثنين المقبل موعدا لاعلان إسم المكلف بتشكيل الحكومة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:30 م

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

06:24 م

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

06:08 م

فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي

03:46 م

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

06:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status