kora now| مشاهدة مباراة أستون فيلا وليستر سيتي بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي

يلتقي فريقي أستون فيلا وليستر سيتي ضمن الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2020، يفتتح ملعب فيلا بارك المواجهة الساخنة المنتظرة والتي ستكون بين الفيلانز والضيوف ليستر سيتي، أستطاع نادى ليستر سيتي في اللقاء الماضي تحقيق الأنتصار على فريق واتفورد بهدفين دون رد ، حيث وصل إلي المركز الثاني برصيد 35 نقطة وبدأ موسماً بأداء أكثر من رائع ومميز ، ويسعي في أستكمال مشواره في الدوري على هذا النمط من أجل الأقتراب من نادى ليفربول المتصدر حالياً بفارق عنه بـ ثمانية نقاط ، على الجانب الآخر نادى أستون فيلا يحتل المركز السادس عشر وقد أقترب من الهبوط ويسعي اليوم في الخروج من اللقاء بنقطة على الأقل هرباً من الوقوع في فخ الهبوط.





تنطلق المواجهة بين فريقي أستون فيلا وليستر سيتي في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 16:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 2 بتعليق المعلق خالد الحدي..

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وفي آخر مباراة جمعت بين الفريقين وقع أستون فيلا فيلا في فخ التعادل الإجابي أمام نظيره ليستر سييتي وانتهت المباراة بنتيجة 1-1 ، وأحرز الهدف الأول في المباراة الاعب "شينجي أوكازاكي" في الدقيقة 28 لصالح السيتي ، ثم أحرز اللاعب "رودي جيستيد " هدف التعادل لصالح أستون في الدقيقة 75 من عمر وزمن المباراة ، علي ملعب "فيلا بارك " وذلك في يوم 16 من شهر يناير في عام 2016 ، في مباراة الذهاب التي جمعت بينهم ضمن إطار منافسات الجولة الثانية وعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز .

لعب ليستر سيتي حتي الآن 15 مباراة نجح في تحقيق الفوز في 11 لقاء له وتعادل في اثنين وخسر في اثنتين ليحتل المركز الثاني وصيفاً لمتصدر الدوري ليفربول بول بفارق 11 نقطة بينهم.





بينما لعب أستون فيلا 15 مباراة أيضا فاز في 4 منهم فقط وتعادل في ثلاثة وخسر في ثمان لقاءت له، ويأتي في المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة فقط.













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