Advertisements
Advertisements
Advertisements

kora now| مشاهدة مباراة أستون فيلا وليستر سيتي بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 04:49 م
Advertisements
مشاهدة مباراة أستون فيلا وليستر سيتي بث مباشر
مشاهدة مباراة أستون فيلا وليستر سيتي بث مباشر
الفجر الرياضي
Advertisements
يلتقي فريقي أستون فيلا وليستر سيتي ضمن الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2020، يفتتح ملعب فيلا بارك المواجهة الساخنة المنتظرة والتي ستكون بين الفيلانز والضيوف ليستر سيتي، أستطاع نادى ليستر سيتي في اللقاء الماضي تحقيق الأنتصار على فريق واتفورد بهدفين دون رد ، حيث وصل إلي المركز الثاني برصيد 35 نقطة وبدأ موسماً بأداء أكثر من رائع ومميز ، ويسعي في أستكمال مشواره في الدوري على هذا النمط من أجل الأقتراب من نادى ليفربول المتصدر حالياً بفارق عنه بـ ثمانية نقاط ، على الجانب الآخر نادى أستون فيلا يحتل المركز السادس عشر وقد أقترب من الهبوط ويسعي اليوم في الخروج من اللقاء بنقطة على الأقل هرباً من الوقوع في فخ الهبوط.

تنطلق المواجهة بين فريقي أستون فيلا وليستر سيتي في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 16:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 2 بتعليق المعلق خالد الحدي..
لمشاهدة مباراة أستون فيلا وليستر سيتي بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي
عبر سوبر كورة من هنا
 
وفي آخر مباراة جمعت بين الفريقين وقع أستون فيلا فيلا في فخ التعادل الإجابي أمام نظيره ليستر سييتي وانتهت المباراة بنتيجة 1-1 ، وأحرز الهدف الأول في المباراة الاعب "شينجي أوكازاكي" في الدقيقة 28 لصالح السيتي ، ثم أحرز اللاعب "رودي جيستيد " هدف التعادل لصالح أستون في الدقيقة 75 من عمر وزمن المباراة ، علي ملعب "فيلا بارك " وذلك في يوم 16 من شهر يناير في عام 2016 ، في مباراة الذهاب التي جمعت بينهم ضمن إطار منافسات الجولة الثانية وعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز .
 لعب ليستر سيتي حتي الآن 15 مباراة نجح في تحقيق الفوز في 11 لقاء له وتعادل في اثنين وخسر في اثنتين ليحتل المركز الثاني وصيفاً لمتصدر الدوري ليفربول بول بفارق 11 نقطة بينهم.

بينما لعب أستون فيلا 15 مباراة أيضا فاز في 4 منهم فقط وتعادل في ثلاثة وخسر في ثمان لقاءت له، ويأتي في المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة فقط.



 بث مباشر رابط ليستر سيتي رابط استون فيلا مشاهدة مباراة ليستر سيتي واستون فيلا الدوري الانجليزي الدورى الانجليزى مشاهدة مباراة ليستر سيتي واستون فيلا بث مباشر رابط مباراة ليستر سيتي واستون فيلا بث مباشر رابط مباراة ليستر سيتي واستون فيلا مباشر ليستر سيتي استون فيلا مباراة ليستر سيتي واستون فيلا ليستر سيتي بث مباشر البريميرليج تريزيجيه المحمدى مباراة تريزيجيه
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهدة مباراة أستون فيلا وليستر سيتي مباشر مشاهدة مباراة أستون فيلا وليستر سيتي بث مباشر مشاهدة مباراة أستون فيلا وليستر سيتي بث مشاهدة مباراة أستون فيلا مباراة استون فيلا بث مباشر ليستر استون فيلا وليستر سيتي

أخبار تهمك

رابط بين سبورت YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الزمالك timesport

منذ حوالي 20 ساعة

رينيه فايلر ينقلب على "موظف" الأهلي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

مفاجأة.. محمد صلاح يختار فريقه القادم بين برشلونة والريال

منذ ساعة

خاص.. مهاجم لاتيني في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ يوم

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

الآن

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

الآن

يلا شوت MATCH saudi مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية FINAL

الآن

صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. فايلر يصدم 4 نجوم من كبار الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. محمد صلاح يحسم قرار اللعب لريال مدريد أو برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

الآن

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

منذ حوالي 20 ساعة

فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

الآن

موضوعات متعلقة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة أستون فيلا وليستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY be in رابط ماتش trezeguet

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليستر سيتي وأستون فيلا بث مباشر BE IN SPORTS كورة لايف رابط أستون فيلا يلا شوت trezeguet

WATCH trezeguet يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة أستون فيلا وليستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STA

kora star مشاهدة مباراة استون فيلا وليستر سيتي يلا كورة مباراة استون فيلا تابع لايف Trezeguet بث مباشر يلا شوت الجديدhd

kora on مشاهدة مباراة استون فيلا وليستر سيتي رابط kora match اونلاين استون فيلا وليستر سيتي yalla kora

كورة اون لاين bein sport بث مباشر مباراة استون فيلا وليستر سيتي بدون تقطيع مشاهدة مباراة استون فيلا وليستر سيتي مباشرةHD

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:30 م

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

06:24 م

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

06:08 م

فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي

03:46 م

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

06:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status