"الإسكان": المشروع القومي للطرق الذى يجري تنفيذه حالياً نتاج تضافر الجهود الحكومية

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن المشروع القومي للطرق الذى يجري تنفيذه حالياً، هو نتاج تضافر جهود الحكومة، ممثلة في الوزارات المعنية.





جاء ذلك في كلمته التي ألقاها نيابة عنه، الدكتور خالد الذهبي، رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، بالمؤتمر الدولي الثاني تحت عنوان"صناعة الطرق الخضراء المستدامة فى مصر"، والذى ينظمه المركز خلال الفترة من 8 : 9 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور، عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، وعدد من الباحثين المصريين ومن عدة دول.





وتطلع الدكتور عاصم الجزار لأن تكون المشاركة فى هذا المؤتمر بما يمثله المشاركون من خبرات عالمية ومحلية إضافة فعالة، فى إطار التعريف بأسس صناعة الطرق الخضراء المستدامة فى مصر، من خلال إعادة إستخدام المخلفات الصلبة فى صناعة الطرق الخضراء، توفيراً للخامات الطبيعية، وكذا استحداث مواد إنشائية آمنة بيئياً وموفرة للطاقة.





ونقل الذهبي، تحيات وزير الإسكان للحضور، واعتذاره عن عدم المشاركة نظراً لإنشغاله بارتباطات أخرى، وتمنياته للمشاركين بالنجاح والتوفيق، وسعادته بعقد هذا المؤتمر الدولي الهام في مصر وخاصة في هذه المرحلة التاريخية، والتي تشهد الكثير من التحولات الاجتماعية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي، وهو الأمر الذى يتطلب فكراً جديداً في جميع المجالات، ورؤية واضحة لخريطة المستقبل تعبر عن طموحات الشعوب في زيادة معدلات التنمية، والقضاء على الفقر، وتحقيق السلم والسلام العالمي.









وجاء في نص كلمة الوزير: "يأتى إنعقاد هذا المؤتمر فى إطار إهتمام الدولة، ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بنشر وتطبيق فكر صناعة الطرق الخضراء المستدامة فى مصر لما لها من إنعكاس إيجابي على جميع نواحي الحياة، مشيراً في كلمته، إلى أنه ظهر جلياً فى الفترة الماضية أن استهلاك المواد والموارد الطبيعية المحدودة سوف يؤدى فى النهاية إلى تفاقم العديد من المشكلات التى يصعب التنبؤ بمردودها على الأجيال القادمة، وسوف يكون نضوب هذه المصادر من أكبر المشكلات التى ستواجه قطاع صناعة الطرق فى مصر".





وأوضح الوزير فى كلمته أن المؤتمر يهدف إلى نشر وتطبيق فكر صناعة الطرق الخضراء المستدامة فى مصر، وكذا وضع مقترحات بالتشريعات اللازمة، بالإضافة إلى الإهتمام ببناء القدرات البشرية من خلال التدريب والتوعية والتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث لدعم البحوث والتطوير فى هذا المجال.





وأضاف : "أرجو أن يكون هذا المؤتمر منطلقاً يتم من خلاله وضع أسس صناعة الطرق الخضراء المستدامة فى مصر فى موضع التطبيق، وأن يكون من ضمن مخرجات هذا المؤتمر، توفير ميزانية الدولة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وإستخدام جميع المخلفات المحلية بأنواعها، والحفاظ على البيئة نقية خالية من المخلفات، بالإضافة إلى التوجه إلى إنشاء المجلس المصرى للطرق الخضراء والذى يدعم تلك المخرجات بما لديه من خبراء ومتخصصين وعلماء فى هذا المجال والربط الفنى والعلمى بين هذا المجلس والقائمين على تصميم وتنفيذ الطرق، وإخراج الكود التصميمى والتنفيذى للطرق الخضراء".



