yalla shoot مشاهدة مباراة أستون فيلا وليستر سيتي live بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا نظيره ليستر سيتي، فى تمام الساعة الرابعة مساء اليوم الأحد، ضمن إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 /2020.





تنطلق مباراة أستون فيلا ضد ليستر سيتي علي ملعب "فيلا بارك"، في مدينة ( برمنجهام – إنجلترا ).





يدخل أستون فيلا المباراة في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، بينما يحتل ليستر سيتي المركز الثاني برصيد 35 نقطة .





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وفي آخر مباراة جمعت بين الفريقين وقع أستون فيلا فيلا في فخ التعادل الإجابي أمام نظيره ليستر سييتي وانتهت المباراة بنتيجة 1-1 ، وأحرز الهدف الأول في المباراة الاعب "شينجي أوكازاكي" في الدقيقة 28 لصالح السيتي ، ثم أحرز اللاعب "رودي جيستيد " هدف التعادل لصالح أستون في الدقيقة 75 من عمر وزمن المباراة ، علي ملعب "فيلا بارك " وذلك في يوم 16 من شهر يناير في عام 2016 ، في مباراة الذهاب التي جمعت بينهم ضمن إطار منافسات الجولة الثانية وعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز .

لعب ليستر سيتي حتي الآن 15 مباراة نجح في تحقيق الفوز في 11 لقاء له وتعادل في اثنين وخسر في اثنتين ليحتل المركز الثاني وصيفاً لمتصدر الدوري ليفربول بول بفارق 11 نقطة بينهم.





بينما لعب أستون فيلا 15 مباراة أيضا فاز في 4 منهم فقط وتعادل في ثلاثة وخسر في ثمان لقاءت له، ويأتي في المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة فقط.













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