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هداف الدوري الاسباني.. ميسي يخطف الصدارة من بنزيما

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 04:45 م
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ميسي وبنزيما
ميسي وبنزيما
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خطف النجم العالمي ليونيل ميسي صدارة جدول هدافي الدوري الاسباني من منافسه بنزيما مهاجم ريال مدريد، حيث قدم ميسي بالأمس عرضًا مميزًا مع برشلونة أمام ريال مايوركا، ليسجل الساحر هاتريك في المباراة، ليصل للهدف 12، متوفقًا على بنزيما صاحب الـ 11 هدف.

هاتريك ميسي الذي جعله هداف الدوري الاسباني

وشهد ملعب "كامب نو" هاتريك ميسي التاريخي، حيث سجل الأهداف في الدقائق 17 و41 و83 من عمر مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا التي أقيمت بالأمس في الجولة 16 من الدوري الإسباني "الليجا".

ميسي يتفوق على رونالدو في الدوري الإسباني

وتفوق الساحر ليونيل ميسي على غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو البرتغالي، حيث استطاع تسجيل الهاتريك رقم 34 في الدوري الإسباني، متخطي رونالدو صاحب الهاتريك 34 في الليجا.

جدول ترتيب هدافي الدوري الاسباني

1- ميسي سجل 12 هدفًا
2- كريم بنزيما سجل 11 هدفًا
3- لورين مورون سجل 8 أهداف
4- جيرارد مورينو سجل 8 أهداف
5- لوكاس بيريز سجل 8 أهداف
6- لويس سواريز سجل 8 أهداف
7- انجل رودريجز سجل 7 أهداف
8- ويليان خوسي سجل 7 أهداف
9- ماكسيميليانو غوميز سجل 6 أهداف
10- روجر مارتي سجل 6 أهداف
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